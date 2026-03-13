Premios Óscar 2026: guía completa para ver la gala en directo

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El próximo domingo 15 de marzo de 2026 llega la tan esperada edición 98 de los premios óscar, estatuillas que otorga la Academia en la Ciudad de Los Ángeles, California; promete homenajes a las películas nominadas del año y diferentes números musicales.

Si bien, la temporada de premios ya está aquí y, en este caso, es el turno de la ceremonia de los premios Óscar 2026 que tendrá lugar, específicamente, en el tradicional Dolby Theatre, ubicado en el complejo Ovation Hollywood, espacio donde año tras año se reúnen las principales figuras del cine mundial con el objetivo de celebrar lo mejor de la industria cinematográfica.

En el mismo orden de ideas, la transmisión dará inicio una hora antes de la ceremonia con un preshow el cual permitirá conocer los detalles previos a la entrega de premios y el paso de cada celebridad por la alfombra roja.

Cómo ver la cobertura completa

La cobertura televisiva dará inicio a las 19 horas, 5:00 p.m. México (CDMX) y Centroamérica; 6:00 p.m. Colombia, Ecuador, Perú y Panamá; 7:00 p.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico y Paraguay; Y 8:00 p.m. Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. Del mismo modo, con un preshow exclusivo de HBO MAX y TNT conducido por el productor Argentino, Axel Kuschevatzky y la presentadora mexicana Lety Sahagún, según lo reseñó el portal Página 12.

Desde la ciudad de Los Ánfeles, ambos presentadores guiarán la previa de la ceremonia, con acceso a los nominados mientras recorren la alfombra roja y llevan a cabo diversas entrevistas durante el camino al Teatro Dolby donde se desarrollará la edición 98 de la ceremonia.

Posteriormente, a las 21 horas iniciará la ceremonia principal, la cual estará conducida por el productor, guionista y comediante Conan O´Brien, quien, además, es ganador de un premio Emmy y una de las figuras más reconocidas de la televisión estadounidense.

Entrega de estatuillas

Según información difundida por el medio Página 12, entre los presentadores confirmados para la entrega de estatuillas destacan actores y actrices de diferentes generaciones de Hollywood y del cine internacional como Kieran Culkin, Zoe Saldaña, Adrien Brody, Mikey Madison y el español Javier Barden.

A su vez, tendrán participación durante la premiación de los Óscar figuras del cine reconocidas como Anne Hathaway, Chris Evans, Channing Tatum y Robert Downey Jr.

En cuanto a las representaciones musicales, la ceremonia incluirá presentaciones inspiradas en algunas producciones cinematográficas nominadas.

Es importante destacar que uno de los momentos más esperados por la audiencia es la presentación de la canción "Golden" interpretada por el grupo de K-pop HUNTR/X, tema nominado al Óscar por la película Demon Hunters.

Por su parte, los productores de la Academia detallaron que el escenario fue diseñado para esta edición número 98 con elementos naturales, formas orgánicas y estructuras móviles.

Finalmente, anunciaron que el segmento "In Memoriam" estará compuesto por un formato extendido y en la categoría de "Mejor Casting" se empleará el formato "Fab Five", por medio del cual los actores de los films nominados, presentarán a los cinco candidatos antes de anunciar al ganador.

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