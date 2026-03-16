¡Puro fuego! Laura Bozzo y su inesperado beso con un modelo argentino en el reality "El Internado"

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La conductora de televisión peruana, Laura Bozzo y el modelo argentino Luis Mateucci protagonizaron un combate verbal que pasó al límite de la agresión física y culminó con un beso inesperado durante el reality chileno "El Internado", según lo reseñó infobae. Además, dicho episodio que se volvió viral en las redes sociales, reflejó las tensiones internas del programa y la dinámica espontánea entre sus integrantes.

Si bien, durante el segmento titulado "Asamblea del Fuego", salieron a la luz desacuerdos con respecto a la convivencia y las nominaciones. No obstante, la discusión central se fue intensificando hasta que Mateucci cuestionó la autoridad de Bozzo frente a los participantes del grupo, razón que desató la reacción inmediata por parte de la reconocida conductora.

Seguidamente, en tono desafiante, Laura Bozzo se acercó al modelo argentino, quien mostró su disposición a ceder terreno.

En el mismo orden de ideas, durante la discusión, Bozzo advirtió que "No me grites o te doy un trompón". Por su parte, la respuesta de Mateucci resultó igual o más directa "A mí no me levantes la mano. No me la levantó ni mi mamá y me la vas a venir a levantar vos". Como resultado de la tensión generada por ambos participantes de "El Internado", la animadora del programa, Fran García-Huidobro, junto a otros integrantes, intervinieron para impedir que el conflicto pasara a mayores, informó infobae.

Sin embargo, Bozzo no se calmó, de lo contrario, reafirmó que "Te la levanto, hago lo que me canten las bolas porque yo soy una estrella de acá". De inmediato, la frase circuló entre los seguidores del reality, quienes sostuvieron un debate en redes sociales en torno a la actitud de ambos protagonistas y el ambiente tenso que se vivió.

De la tensión a la pasión: beso inesperado

En este contexto, al día siguiente la convivencia en "El Internado" tomó un rumbo inesperado que sorprendió a los espectadores y a los propios participantes. Luego del enfrentamiento hostil entre ambas celebridades, los dos decidieron cerrar el capítulo con un beso en la boca delante de las cámaras.

Finalmente, dicha escena fue interpretada por muchos como una reconciliación a la fuerza, mientras otros aseguran que se trata de una jugada estratégica dentro del reality.

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