¿Qué le paso? Por este motivo Laura Pausini recibe asistencia de oxígeno durante su concierto en Quito

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La ciudad de Quito fue testigo de una nueva escala del "Io Canto World Tour" de Laura Pausini. La presentación, que congregó a una multitud en el emblemático Coliseo General Rumiñahui, se desarrollaba con éxito hasta que la exigencia física de la interpretación y las condiciones geográficas de la capital ecuatoriana —ubicada a más de 2.800 metros sobre el nivel del mar— provocaron un contratiempo en la salud de la artista. Pausini se vio obligada a interrumpir brevemente su actuación para solicitar una mascarilla de oxígeno, generando momentos de incertidumbre entre los asistentes.

Reacción y manejo de crisis en el escenario

Lejos de suspender el evento, la cantante reaccionó con la simpatía y transparencia que han definido su carrera de más de tres décadas. Tras recibir la asistencia necesaria en pleno escenario, Pausini bromeó con el público sobre los efectos de la altura, desdramatizando la situación y retomando el hilo del concierto con normalidad. La artista no solo recuperó el ritmo del show, sino que utilizó el incidente para estrechar el vínculo emocional con sus fans, quienes respondieron con ovaciones ante su resiliencia.

A pesar del susto inicial, los grandes éxitos de su catálogo sonaron con la potencia vocal acostumbrada, demostrando que la preparación técnica de la gira está diseñada para responder ante este tipo de contingencias climáticas y geográficas.

Éxito del "Io Canto World Tour" en Latinoamérica

Este episodio en Ecuador se suma a la bitácora de una gira que ha sido calificada por la crítica como una de las más honestas e íntimas de la italiana. La gira continúa su trayecto por el continente, consolidando a Laura Pausini como una figura incombustible que, incluso bajo presión física, mantiene su compromiso inquebrantable de entregar lo mejor de su arte en cada escenario.

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