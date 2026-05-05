Qué pasa realmente con la salud de Dolly Parton y por qué canceló sus últimas presentaciones: detalles

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La famosa estrella de la música country de 80 años, Dolly Parton, canceló de nuevo sus conciertos en Las Vegas por motivos de salud.

A través de un video en Instagram, la cantante explicó que sus sistemas inmunológico y digestivo enfrentaron dificultades durante los últimos tres años. Aunque reacciona de forma positiva a las medicinas y mejora cada día, los tratamientos todavía le provocan aturdimiento y mareos.



La intérprete de "Jolene" bromeó sobre la dificultad de cargar banjos y guitarras en tacones bajo esas condiciones físicas. A pesar de los contratiempos, sus médicos le garantizan que sus padecimientos tienen cura.

Un año difícil para Dolly Parton



Previamente, Parton suspendió su residencia en septiembre de 2025, lo cual generó diversos rumores sobre su estado. Ante estas especulaciones, ella aclaró en octubre que sigue viva y activa en otros proyectos.

Es importante destacar que la reconocida cantante tuvo un año complicado tras la muerte en el mes de marzo del año pasado de quien fue su esposo durante 60 años, Carl Thomas Dean, un pavimentador de asfalto con quien se casó en 1966.

Tampoco pudo asistir por problemas de salud a la ceremonia de los Governors Awards de la Academia de Hollywood, donde recibiría un homenaje con un Óscar honorífico en una gala que se celebró el pasado 16 de noviembre.

Nuevos proyectos en Nashville

Actualmente, la artista enfoca sus esfuerzos en la apertura de un hotel y un museo en Nashville para finales de este año.

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