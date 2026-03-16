Risas, memes y mensajes contundentes: cuatro momentos más comentados de los Óscar 2026

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Los Óscar 2026 no solo premiaron lo mejor del cine, sino que también regalaron momentos de humor, sorpresas y mensajes que dejaron conciencia. Desde bromas entre colegas que hicieron estallar la risa de la audiencia hasta declaraciones políticas que resonaron en todo el mundo, la alfombra roja y el escenario se convirtieron en un espacio de expresión tan intensa como los premios mismos.

Robert Downey Jr. y la broma que sacó carcajadas

Durante la ceremonia, Robert Downey Jr. no pudo resistirse a lanzar un guiño humorístico hacia Channing Tatum, recordando de forma muy poco sutil sus años bailando en Magic Mike. El actor hizo estallar la risa de los presentes con un comentario que se volvió viral:

“Te tengo, el oficial del bronceado, Chad, y la secuela de Magic Mike, ¿verdad?"... Bromeó mientras mostraba un bikini plateado... "Tiene como… estoy aquí usando el efecto de luz de la bola. No tengo palabras. Sí, te tengo funcionando. Te tengo.”

Este momento recordó a los fans los días en que Tatum conquistaba escenarios con su icónico baile, y convirtió a Downey Jr. en el centro de los comentarios humorísticos de la noche en redes sociales.

Leonardo DiCaprio, el indiscutible rey de los memes

Otro protagonista viral fue Leonardo DiCaprio, quien demostró por qué muchos lo llaman “el rey de los memes”. Su actitud y expresiones durante la gala inspiraron bromas inmediatas entre los asistentes y usuarios en redes:

Javier Bardem y su mensaje contundente contra la guerra

La ceremonia también fue escenario de un mensaje político importante. El actor español Javier Bardem, ganador del Óscar en 2008 por No es país para viejos, aprovechó la alfombra roja para enviar un mensaje en defensa de Palestina y en contra de la guerra en Irán. Bardem lució un pin de apoyo a la causa palestina y un broche que ya había usado durante la guerra de Irak en 2003.

“No a la guerra y libertad para Palestina. Usé este broche en 2003 durante la guerra ilegal en Irak, y estamos en la misma posición 23 años después. Están matando personas inocentes, bombardeándolas con un propósito creado por una mentira. Y tengo que decirlo, y no he respondido ni a la mitad de las injusticias en el mundo. Estoy con Palestina y pedimos que se detenga el genocidio. Libertad para Palestina.”

Su intervención fue uno de los momentos más serios y comentados, mostrando que los Óscar no solo son glamour y entretenimiento, sino también un espacio donde las celebridades pueden usar su visibilidad para causas globales.

Entre las bromas de Downey Jr., los memes de DiCaprio y el mensaje político de Bardem, los Óscar 2026 demostraron que la ceremonia es mucho más que premios: es un espectáculo de emociones, humor y posiciones firmes. Estos momentos quedarán grabados en la memoria de los fans y en las redes sociales como parte del legado de una noche inolvidable.

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