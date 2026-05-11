Ronda estrena su tercera temporada por todo lo alto: llega con noticias, chismes, invitados especiales y mucho más

Suscríbete a nuestros canales

La tercera temporada del programa de farándula Ronda se estrenó este lunes 11 de mayo a través de la señal de Meridiano Televisión. La producción televisiva se muestra renovada con una propuesta fresca, cargada con noticias de entretenimiento, chismes, entrevistas, invitados especiales y mucho más.

A la 1:00 de la tarde, la alegría se apoderó de los estudios de Meridiano Televisión al transmitir en vivo el primer programa de esta tercera temporada bajo la conducción de Natalia Monasterios, Andrógena, Russi Colina y Yus Ramos.

Foto: José Félix Lara.

Antes de iniciar el programa, las presentadoras se manifestaron emocionadas por poder salir al aire luego de varias semanas de preparación de este proyecto que busca posicionarse como el mejor programa de farándula del país.

“Hemos tenido mucho tiempo de espera. Estoy muy ilusionada, pero sobre todo muy agradecida por la oportunidad, por seguir formando parte de la familia de Meridiano Televisión”, expresó Natalia Monasterios.

Foto: José Félix Lara.

Mientras que Russi Colina reconoció estar nerviosa antes de comenzar la transmisión. “Creo que eso es parte de sentirse vivo, de sentirse emocionado, alegre y contento. Estamos a la expectativa de todo lo que va a suceder, de todo lo que viene. Estén pendientes porque venimos con buena información de lo que es el mundo de la farándula y el mundo del espectáculo”, indicó.

Foto: José Félix Lara.

A lo largo del programa, las conductoras soltaron algunos chismes de la farándula venezolana, desde detalles sobre participantes de concursos de belleza hasta los avances de producciones televisivas del país.

Por su parte, Andrógena, explicó que Ronda trae “una propuesta distinta”, donde cada una de las conductoras hará un aporte especial con su manera particular de contar los chismes y dar las noticias.

“En mi caso, yo los voy a dar jocosa, como ustedes saben, yo soy comediante. Pero creo que estamos para que cada una dé su opinión sin decir mentiras, sin malversar el chisme... Vamos a dar la verdad, pero de una manera diferente”, detalló.

Foto: José Félix Lara.

Al finalizar el programa, Yus Ramos reveló que sintió “mucha energía, muchos nervios y mucha emoción” debido a que el primer programa de Ronda se convierte en su regreso a las pantallas luego de varios meses.

“Tengo demasiadas emociones encontradas, estoy feliz de volver a conectar con ustedes a través de la pantalla de Meridiano Televisión”, manifestó la presentadora.

Foto: José Félix Lara.

Cabe destacar que la transmisión del programa fue interrumpida brevemente; esta interferencia estuvo protagonizada por Chepa Candela, quien se apoderó del espacio por algunos minutos para compartir a través de Ronda los chismes más candentes y actualizados de la farándula nacional e internacional.

Invitados especiales

El primer programa de la tercera temporada de Ronda se estrenó por todo lo alto con dos invitados de lujo; se trata de la actriz Paula Bevilacqua y el columnista de farándula Diego Kapeky, quienes aprovecharon el espacio para contar todos los detalles sobre su polémica salida de la planta Canal I.

Foto: José Félix Lara.

Además, los invitados hablaron sobre su nuevo proyecto profesional, donde unen sus talentos para conducir TV Times, un programa vía streaming que realizarán para todo el público.

En entrevista exclusiva con 2001, Diego Kapeky manifestó estar agradecido por haber formado parte de los talentos de Canal I, pese a que la relación laboral no terminó como esperaba.

“Estoy superagradecido con Dios por la oportunidad que me dio de estar dos temporadas superéxitosas en Zona I, pero luego de una nueva gerencia que entró al canal y una nueva producción en el programa, las cosas se fueron empeorando porque hubo demasiado irrespeto y mucha improvisación y no hubo un voto o una reunión de producción para arreglar las cosas”, contó.

Foto: José Félix Lara.

Detalló que esta situación lo llevó a renunciar en solidaridad con Bevilacqua, quien fue despedida injustamente. Sin embargo, precisó que inmediatamente ambos recibieron una nueva propuesta laboral para conducir el espacio TV Times.

"De manera inmediata recibimos una oferta de trabajo con Miguel Sierralta para una nueva temporada, después de 20 años, de un programa superéxitoso como TV Times, para ser nosotros ahora los anclas de ese espacio", señaló.