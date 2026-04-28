“Runway”: descubre las sorpresas que trae el nuevo videoclip de Lady Gaga y Doechii

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Tras la excelente acogida del single, Lady Gaga y Doechii lanzaron el videoclip oficial de "Runway". Por su parte, la pieza audiovisual, bajo la visión creativa de Parris Goebel, transforma la pantalla en una pasarela de alta costura donde la extravagancia no tiene límites.

En este sentido, dicho estreno marca un hito para la banda sonora de "El diablo Viste a la Moda 2", pues traduce la esencia de la película en imágenes cargadas de poder y estética pop.



Además, el video cumple la promesa de las artistas: una ruptura total con las reglas convencionales del género. Por su parte, los seguidores de la "Mother Monster" celebran cada cambio de vestuario y la coreografía de vanguardia que define este trabajo. En cuestión de minutos, el material audiovisual acumuló millones de visualizaciones y desató una oleada de teorías sobre las referencias ocultas al mundo de la moda que Gaga y Doechii incluyeron en cada escena.

Finalmente, el video oficial de "Runway" ya está disponible a través de la plataforma digital YouTube para el disfrute público.

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