Rusia exige investigación para un documental ganador del Oscar: detalles del caso

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Lo que debía ser una celebración por el triunfo en los Oscar se ha convertido en el centro de una tormenta diplomática. El documental 'Mr. Nadie contra Putin', ganador de la estatuilla a Mejor Largometraje Documental en la 98ª edición de los Premios de la Academia, fue objeto de una dura acusación por parte del gobierno ruso, que solicitó una investigación internacional alegando violaciones éticas y legales en su realización.

La acusación

A través de un comunicado difundido el miércoles 18 de marzo, el Consejo Presidencial de Rusia para la Sociedad Civil y los Derechos Humanos, un órgano consultivo del gobierno, confirmó haber enviado una solicitud formal a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos y a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) para que inicien una investigación.

El argumento central de la queja es que en el filme se utilizaron "imágenes de menores sin obtener el consentimiento de sus padres u otros representantes legales". El Consejo ruso añadió que el material audiovisual, que muestra a niños en un entorno escolar participando en actividades patrióticas y asambleas pro-guerra, fue originalmente grabado como un "registro interno de actividades escolares para uso educativo" y no para su explotación comercial posterior.

En su declaración, la entidad rusa solicitó a la Academia que "examine si esta obra se ajusta a las normas éticas y jurídicas aplicadas por la Academia al conceder sus premios".

¿De qué trata el documental que desafía al Kremlin?

'Mr. Nadie contra Putin' es una coproducción checo-danesa-alemana codirigida y protagonizada por Pavel Talankin, un profesor y videógrafo de una escuela primaria en la localidad minera de Karabash, en la región rusa de Cheliábinsk.

Talankin, de 35 años, recibió instrucciones de la administración de su escuela para filmar las lecciones patrióticas y la propaganda de guerra que se introdujeron en los centros educativos rusos tras el inicio de la ofensiva militar en Ucrania en febrero de 2022. Durante dos años, grabó asambleas, clases y eventos, documentando el creciente adoctrinamiento nacionalista. Opuesto a la guerra, decidió huir de Rusia en 2024, llevándose consigo el metraje, que entregó al cineasta estadounidense David Borenstein.

El documental se estrenó en el Festival de Cine de Sundance 2025, donde ganó el premio especial del jurado, y posteriormente obtuvo el BAFTA al Mejor Documental. Al aceptar el Oscar, Talankin hizo un llamado por la paz: "Durante cuatro años hemos mirado al cielo buscando una estrella fugaz para pedir un deseo muy importante. Pero hay países en el mundo ahora mismo en que el cielo no ofrece estrellas fugaces, sino bombas y drones asesinos. En el nombre de nuestro futuro y en el nombre de nuestros hijos: paren todas estas guerras, ahora".

El silencio inicial del Kremlin

La controversia marca la primera reacción oficial rusa al documental, aunque el contenido del filme en sí no ha sido comentado. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, ya había declarado el lunes que no podía opinar sobre la victoria del filme porque no lo había visto. "Necesitas al menos entender de qué se trata antes de comentar, así que por ahora me abstendré de hacer comentarios", dijo Peskov. Medios y blogueros patriotas rusos, sin embargo, han acusado a Talankin de traición.

El productor checo del documental, Radovan Síbrt, celebró el Oscar como un reconocimiento a la valentía de Talankin y señaló que la película resuena más allá de la guerra en Ucrania, advirtiendo sobre "cómo podemos perder nuestra libertad, cómo los pasos son pequeños, imperceptibles, pero terriblemente rápidos".

Mientras Rusia solicita una investigación por el uso de las imágenes, Talankin, que reside en la República Checa, ha declarado que su objetivo era que "lo que pasa dentro de las escuelas rusas sea visto por la mayor cantidad de gente posible". La Academia y la UNESCO aún no se han pronunciado sobre la solicitud de investigación. El "don nadie" que desafió al poder, ahora enfrenta un nuevo frente de batalla: los tribunales internacionales de la ética y la legalidad.

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