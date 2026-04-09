Se acabó el misterio: la revelación de Dakota Johnson sobre su romance con Role Model

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Luego de poner fin a su historia con el cantante principal de la banda Coldplay, Chris Martin, la actriz estadounidense, Dakota Johnson ha pasado página junto al músico estadounidense, Tucker Pillsbury, popularmente identificado como Role Model.

El romance quedó al descubierto en Los Feliz, Los Ángeles, EEUU; donde se les vio compartiendo gestos de afecto y caminando de la mano, una escena que se repitió poco después durante una salida casual.

Según personas cercanas al entorno de la pareja, el vínculo se consolida rápidamente y todo apunta a que la relación va en serio, según detalló Venus Media Oficial.

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