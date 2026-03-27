¡Se mudan! Los Oscar abandonan el teatro Dolby de Hollywood luego de casi tres décadas

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La Academia de Cine de Estados Unidos sorprendió a todos este jueves al anunciar que la organización se muda de su tradicional teatro Dolby de Hollywood al centro de Los Ángeles a partir de 2029, justo después de conmemorar el centenario de los premios más importantes de la industria.

La nueva sede de los Oscar surge por la alianza con la compañía de entretenimiento AEG, que “se convierte a L.A. LIVE en la nueva sede de los Premios Óscar, comenzando con la 101º ceremonia en 2029”, según informó la Academia en un comunicado.

Esta negociación será vigente por 10 años en este recinto, conocido como Teatro Peacock, donde también se celebran otros premios como los Emmy, que son los más importantes de la televisión internacional. Esta nueva sede “albergará las llegadas y actividades de la alfombra roja”, indicó la organización. Esta sede ubicada en el centro de Los Ángeles será también la primera en acoger una ceremonia que se retransmitirá de forma global a través de YouTube.

“L.A. LIVE fue construido para albergar los momentos que definen la cultura, y no hay un escenario global más grande que los Óscar”, dijo el director de Ingresos de AEG, Todd Goldstein.

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