Shakira hace historia en Copacabana tras concierto gratuito: supera a Madonna y Lady Gaga

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Shakira hizo historia durante la noche del pasado sábado 2 de mayo en las arenas de Río de Janeiro con un espectáculo sin precedentes.

En este sentido, la estrella colombiana reunió a 2.2 millones de personas en la playa de Copacabana, cifra que consolidó este evento como el más multitudinario de toda su trayectoria artística.



Con este megaconcierto gratuito, la barranquillera superó los récords previos de asistencia en esta locación, los cuales pertenecían a artistas como Lady Gaga (2.1 millones en 2025) y Madonna (1.6 millones en 2024).

Más de dos horas

Además, según datos de la alcaldía de Río, la multitud coreó los grandes éxitos de la intérprete durante más de dos horas de música continua.



Este hito posiciona a Shakira como la primera artista latina que logra tal hazaña en Brasil. El evento no solo representó un concierto masivo, sino que también redefinió el impacto de la cultura latina a nivel global ante tres generaciones de seguidores.

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