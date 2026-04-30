¡Un éxito vigente! “Despacito” hace historia al superar los 9 mil millones de vistas en YouTube

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A casi diez años de haber sacudido la música latina, el video oficial de “Despacito” ha alcanzado un hito monumental este 2026 al superar la barrera de las 9.000 millones de reproducciones en YouTube. Con este desempeño asombroso, la producción audiovisual protagonizada por Luis Fonsi y Daddy Yankee se mantiene firme como el video más visto de un artista masculino en toda la historia de la plataforma.

Celebración y gratitud

El intérprete puertorriqueño, Luis Fonsi, celebró este nuevo récord el pasado domingo con un mensaje cargado de emoción y asombro por la permanencia sostenida de su tema. Nueve años después de que el mundo escuchara los primeros acordes de esta pieza, Fonsi agradeció el respaldo incondicional de una audiencia global que sigue consumiendo el audiovisual con la misma intensidad que en 2017.

Un legado de récords históricos

Más allá de la impresionante métrica de visualizaciones, la trayectoria de “Despacito” está blindada por reconocimientos que garantizan su lugar en los libros de historia. El tema acumuló un récord histórico de 56 semanas en el puesto número uno de la lista “Hot Latin Songs”, de las cuales 35 fueron consecutivas, demostrando una hegemonía absoluta sobre el chart.

Su impacto ha sido validado con siete títulos de Guinness World Records, consolidándose como la obra que derribó las barreras geográficas y lingüísticas para los artistas hispanos.

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