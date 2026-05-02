Una artista venezolana es seleccionada para dar clases de música a los hijos de Shakira: conócela

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La artista venezolana Ángela Uzcátegui, formada en las filas del Sistema Nacional de Orquestas, ha sido la elegida para formar parte del equipo educativo de nada más y nada menos que los hijos de Shakira, Milan y Sasha.

Let it Beat Academy

La oportunidad no llegó por azar. Ángela fue seleccionada por la prestigiosa academia de música Let it Beat, dirigida por dos leyendas de la música argentina: Guillermo Vadalá y Nerina Nicotra.

La confianza de estos maestros en el talento venezolano fue el aval definitivo para que Ángela entrara al hogar de la barranquillera.

¿Qué les enseña la "profe" Ángela?

Las clases se trata de una formación integral en el área de música clásica y moderna. Ángela imparte lecciones personalizadas en:

Piano y Keyboard.

Lectura Musical (Solfeo y teoría).

Vocal Coaching (Apoyo en su desarrollo artístico).

Shakira: Una madre "presente" y exigente

Ángela ha compartido detalles fascinantes sobre cómo es la dinámica dentro de la casa de la cantante:

Supervisión directa: A pesar de estar en medio de su tour mundial, Shakira se queda en las clases para indicar qué puntos específicos quiere que sus hijos refuercen.

Valores ante todo: Lo que más sorprendió a la venezolana es la humildad de la familia. Shakira les enseña a Milan y Sasha a valorar el privilegio de estudiar música y a mantener "los pies sobre la tierra".

Humanidad: Ángela describe a la artista como una persona "súper amable, humana y cariñosa", lejos de la imagen de diva inalcanzable.

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