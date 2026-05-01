Nuevas fechas del Tropitour: Karol G expande su gira por estadios en Estados Unidos

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El itinerario de la próxima gira de la artista urbana Karol G, titulada "Viajando por el Mundo Tropitour", ha sido modificado para incluir nuevas jornadas de conciertos en territorio estadounidense.

Esta expansión del calendario responde a la demanda en ciudades principales como Chicago, Los Ángeles, Nueva York y Miami. El recorrido iniciará formalmente en el Soldier Field de Chicago el próximo 24 de julio, ciudad donde se ha confirmado una presentación inmediata para el día siguiente.

Nuevas fechas confirmadas en la programación

La organización del evento ha actualizado la lista de presentaciones adicionales para el mercado norteamericano. Según los datos publicados en la página oficial de la cantante, los conciertos agregados se distribuyen de la siguiente manera:

Chicago: 25 de julio en el Soldier Field.

25 de julio en el Soldier Field. Los Ángeles: 15 y 16 de agosto en el SoFi Stadium.

15 y 16 de agosto en el SoFi Stadium. Santa Clara: 22 de agosto en el Levi Stadium.

22 de agosto en el Levi Stadium. Nueva York: 18 de septiembre en el MetLife Stadium.

18 de septiembre en el MetLife Stadium. Miami: 3 de octubre en el Hard Rock Stadium.

Proceso de venta y preventa de entradas

El cronograma para la adquisición de boletos se encuentra actualmente en la fase de preventa para miembros de sistemas específicos como Live Nation All Access. La disponibilidad para el público general está pautada para el jueves 30 de abril en diversas localidades. Se ha recomendado a los interesados verificar los horarios de venta directamente con las plataformas de cada recinto para confirmar los términos de compra en su ciudad de preferencia.

Antecedentes de la artista en la región

Esta nueva serie de conciertos marca el regreso de la intérprete a escenarios como Chicago tras su última aparición en septiembre de 2023. En dicha ocasión, la presentación formó parte del tour "Mañana será bonito", realizado semanas después de su participación en el festival de música Lollapalooza. La gira actual representa un proyecto de mayor envergadura que contempla estadios de alta capacidad en los principales centros urbanos de los Estados Unidos.

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