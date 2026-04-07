¡Una jugada que terminó mal! Qué se sabe de Offset tras ser ingreso a emergencias por herida de bala

Suscríbete a nuestros canales

El rapero Offset fue trasladado de emergencia a un centro médico en Florida luego de resultar herido por un disparo en las inmediaciones del complejo Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood. El hecho ocurrió durante la noche del 6 de abril de 2026 y activó un operativo policial en la zona.

De acuerdo con reportes de prensa internacional, el artista recibió atención inicial en el lugar antes de ser trasladado al hospital, donde permanece bajo vigilancia médica. Las autoridades confirmaron que el caso continúa bajo investigación y que se han realizado detenciones relacionadas con el hecho.

Estado de salud tras el ingreso hospitalario

Offset se encuentra en condición estable tras su ingreso a emergencias, según reportes difundidos por medios internacionales y fuentes cercanas al entorno del artista. El personal médico lo mantiene bajo observación para monitorear su evolución y descartar complicaciones.

Hasta el momento, no se han divulgado informes clínicos detallados, pero se ha indicado que las lesiones sufridas no representan riesgo vital. El artista continúa recibiendo atención especializada mientras permanece hospitalizado.

Atención médica y traslado de emergencia

Tras el incidente, equipos de emergencia acudieron rápidamente al lugar para asistir al rapero y estabilizar su condición antes del traslado. El procedimiento se realizó en coordinación con las autoridades locales, que aseguraron la zona.

Una vez en el hospital, Offset fue ingresado para evaluación médica completa. Desde entonces, su estado ha sido reportado como estable, sin necesidad de cuidados intensivos, aunque bajo supervisión constante del personal de salud.

Lo ocurrido en las inmediaciones del casino

El hecho se registró en el área cercana al servicio de valet del complejo hotelero y de entretenimiento en Hollywood, Florida. Según reportes, el rapero se encontraba en la zona cuando se produjo el incidente que motivó la intervención de las autoridades.

Testigos señalaron momentos de confusión tras el suceso, lo que llevó a la rápida llegada de unidades policiales. El área fue acordonada mientras se realizaban las primeras investigaciones y se recogían evidencias.

Detenciones y avance de la investigación

Las autoridades confirmaron la detención de dos personas presuntamente vinculadas al caso. Ambos permanecen bajo custodia mientras se determina su grado de participación en los hechos.

La investigación sigue abierta y se mantiene el análisis de cámaras de seguridad, testimonios y otros elementos recolectados en la escena. Por el momento, no se han ofrecido detalles adicionales sobre el motivo del incidente.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube