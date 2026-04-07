Manuel Gámez presenta "Heartbeads": un proyecto discográfico de jazz inspirado en su proceso de recuperación cardíaca

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El desarrollo de "Heartbeads" surge a raíz de un evento clínico ocurrido el pasado 7 de octubre, cuando Manuel Gámez sufrió un infarto. Tras completar su proceso de recuperación, el músico decidió documentar las distintas etapas de esta experiencia a través del lenguaje del jazz. La producción consta de siete composiciones originales que analizan, desde una perspectiva técnica y rítmica, las fases de un evento coronario. Entre las piezas destaca el tema "Frecuencia", el cual fue producido utilizando como base la velocidad de las pulsaciones cardíacas registradas por el artista durante el proceso de elaboración en el estudio.

Colaboraciones y lanzamiento del primer sencillo

El cronograma de lanzamientos inicia este 17 de abril con el estreno de "Red Beans", el primer sencillo promocional del álbum. En esta grabación, Gámez contó con la participación de figuras del género como el saxofonista Ed Calle, el baterista Andrés Briceño, el guitarrista Juan Ángel Esquivel y el bajista Carlito del Puerto. La estructura del tema busca fusionar elementos del jazz contemporáneo con la narrativa personal del pianista, estableciendo un diálogo instrumental que sirve de introducción al concepto global del disco, titulado también "Pulso" en algunas de sus secciones rítmicas.

Trayectoria y proyección internacional

Residenciado en los Estados Unidos desde hace más de cinco años, Manuel Gámez ha consolidado su carrera en los circuitos de jazz norteamericanos. Con la presentación de este nuevo material, el músico busca ampliar su alcance a diversas audiencias generacionales interesadas en la composición de autor. Aunque su actividad principal se desarrolla actualmente en territorio estadounidense, el equipo de producción del pianista evalúa la posibilidad de realizar presentaciones en Venezuela durante el transcurso de 2026. Los detalles sobre las fechas de estreno y el acceso a las plataformas digitales se encuentran disponibles en su cuenta oficial @manuelgamezmusic.

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