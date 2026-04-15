¡Una ternura! Así fue el baby shower de Dulce María en la recta final de su embarazo

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La cantante y actriz Dulce María abrió una ventana a uno de los momentos más especiales de su vida personal al compartir fotografías de un íntimo baby shower organizado en la etapa final de su embarazo. La celebración, preparada como una sorpresa por su familia, destacó por su estética delicada, su ambiente familiar y una decoración cuidadosamente diseñada.

Una sorpresa íntima en familia

En sus propias palabras, la artista reveló que no había mostrado antes las imágenes de este encuentro especial, el cual fue organizado como un gesto sorpresa en la recta final de su embarazo.

Las fotografías muestran a Dulce María acompañada de su esposo, compartiendo momentos cercanos y emotivos en un ambiente totalmente familiar.

La ternura de su hija mayor

Uno de los detalles que más llamó la atención fue la participación de su hija mayor, quien aparece en una de las imágenes dándole un beso a la pancita de embarazo de la cantante. La escena reflejó el lado más íntimo y emocional de la celebración, resaltando la conexión familiar en esta nueva etapa.

Una temática de Pascua con estética elegante

El baby shower tuvo una temática inspirada en la Pascua, con conejitos como elemento central, pero reinterpretados en un estilo artístico casi pictórico, lo que le dio un aire más sofisticado y original.

La decoración combinó globos y arreglos en tonos rosa pastel, rosa viejo y crema, acompañados de detalles en dorado sutil, logrando una atmósfera elegante, delicada y visualmente armoniosa.

Un look que acompañó la celebración

Para la ocasión, Dulce María eligió un vestido largo color vino tinto, acompañado de botas bajas negras y un blazer rosado que conectaba con la paleta de colores de la decoración.

Su estilismo mantuvo un equilibrio entre comodidad y sofisticación, integrándose perfectamente con la estética del evento.

Un momento marcado por la cercanía familiar

Más allá de la producción visual, la celebración destacó por su carácter íntimo y emocional. La artista compartió un instante de tranquilidad junto a su círculo más cercano, en una etapa que marca la antesala de la llegada de su bebé.

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