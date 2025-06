Viola Davis se arrepiente de participar en "The Help": Me traicioné a mí misma y a mi gente

Suscríbete a nuestros canales

Viola Davis expresó públicamente su pesar por protagonizar The Help (2011), filme nominado a cuatro Óscar que ganó Mejor Actriz de Reparto para Octavia Spencer, declarando al New York Times en 2018: "¿alguna vez he interpretado papeles de los que me haya arrepentido? Sí y The Help está en esa lista", aunque aclaró que "las amistades forjadas son para toda la vida".

La actriz profundizó su crítica en 2020 durante una entrevista con Vanity Fair: "el filme fue creado en el filtro y la cloaca del racismo sistémico [...] me traicioné a mí misma y a mi gente porque no estaba lista para contar toda la verdad", señalando que la historia —centrada en una periodista blanca (Emma Stone) que documenta el racismo hacia criadas negras en los años 60— silenció las perspectivas auténticas de mujeres como su abuela y madre: "si la premisa es 'quiero saber cómo se siente trabajar para blancos en 1963', nunca escuché eso durante la película".

Estas reflexiones resonaron con las críticas iniciales al estreno, incluida la demanda de Ablene Cooper —niñera real en la que se basó el personaje de Davis— quien calificó la representación como "vergonzosa" por usar su imagen sin permiso. Bryce Dallas Howard, coprotagonista, respaldó posteriormente este análisis en Facebook: "nuestra película fue contada desde la perspectiva blanca por narradores predominantemente blancos [...] todos podemos llegar más lejos", subrayando la necesidad de ceder espacios a historias raciales auténticas. Davis concluyó que aceptó el rol esperando impulsar su carrera, pero hoy prioriza proyectos que "estén listos para la verdad".

