Esposa de Messi enciende las redes al mostrar su cuerpo en bikini: así reaccionaron sus seguidores

Suscríbete a nuestros canales

Antonela Roccuzzo, esposa del futbolista argentino Lionel Messi, hizo explotar las redes sociales tras publicar una imagen en microbikini que rápidamente se volvió viral.

A través de su cuenta de Instagram, la modelo argentina compartió una foto desde la playa que generó miles de likes y comentarios en pocos minutos.

En la imagen, la esposa del futbolista se puede ver en una hermosa playa luciendo su espectacular figura con un mini bikini color marrón.

“No sé si poner me gusta, por respeto a Messi”, “¿Leo ya comió, cuídalo, porfa”, “No le doy like por respeto al GOAT”, “Tranquilos, es la mujer del 10”, “La mujer del capitán en bikini no se likea muchachos”, “Tranqui capitán, nadie mira nada acá”, “Cuidado con lo que comenten muchachos, respeten al capitán”, fueron algunos de los comentarios al respecto.

Visita nuestra sección de Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp , Telegram y YouTube