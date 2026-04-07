"Voy a hacer que mis negros les den una paliza": Cardi B pierde más de $40 mil ¿Cómo pasó?

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La cantante Cardi B reveló a través de un video difundido en redes sociales que habría sido víctima de un presunto fraude bancario tras detectar movimientos inusuales en su cuenta. Según su testimonio, las transacciones alcanzaron cifras elevadas y activaron de inmediato sus alertas de seguridad.

El relato de la artista se viralizó rápidamente en plataformas digitales, donde explicó que el problema fue detectado tras recibir notificaciones de compras de hasta 40 mil dolares que no reconocía, lo que llevó a la activación de protocolos de verificación con su banco.

Detección del presunto fraude en su cuenta

Cardi B explicó que comenzó a sospechar de un posible hackeo luego de recibir alertas de cargos elevados en su tarjeta, incluyendo compras en establecimientos comerciales y tecnológicos. De acuerdo con su versión, las transacciones no habían sido autorizadas por ella ni por su equipo.

La artista indicó que, tras identificar los movimientos sospechosos, se procedió a bloquear las tarjetas y notificar a las instituciones financieras correspondientes para iniciar una investigación sobre el origen de los cargos.

Investigación y respuesta de entidades financieras

Según lo relatado en su video, el banco y los comercios involucrados habrían iniciado un proceso de revisión de las transacciones. Este procedimiento incluiría el análisis de registros de compra y posibles evidencias asociadas a los movimientos realizados.

Cardi B afirmó que existen imágenes y registros vinculados a las operaciones sospechosas, lo que habría permitido avanzar en la identificación de los puntos donde se efectuaron los cargos no autorizados.

Declaraciones durante su testimonio público

En su mensaje, la artista expresó su molestia por la situación y aseguró que el caso no quedaría impune. Sus declaraciones incluyeron comentarios sobre la identificación de posibles responsables, basados en la información recopilada durante la investigación.

El caso continúa generando conversación en redes sociales, mientras se espera una actualización formal sobre la situación y los resultados de las indagaciones relacionadas con los movimientos bancarios reportados.

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