¿Vuelve "La Vedette"? El esperado y blindado homenaje a Iris Chacón en Chicago

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A propósito de la celebración del mes de La Historia de la Mujer, la Alianza de Artes Puertorriqueñas está otorgando el premio Felisa Rincón de Gautier que reconoce a varias mujeres que han marcado la diferencia en la comunidad por lo que la actriz y cantante puertorriqueña, Iris Chacón, será una de las homenajeadas en la ciudad de Chicago, EEUU, según lo informó Telemundo.

Conocida como "La Vedette de América", Iris Chacón conquistó la fama por medio de sus bailes y canciones durante la década de los años 1970 y 1980.

Por su parte, la artista puertorriqueña dijo mediante una entrevista con Telemundo que en aquel momento "Yo creo que estaba un poquito adelantada porque todo era bien estricto".

Inicio de "La Vedette de América"

Aunque chacón comenzó a bailar a muy temprana edad, decidió ser vedette durante un viaje a Francia.

"Y entonces cuando yo salgo con esta idea, con este movimiento diferente, fue como una revolución y toda la familia me dijo de todo, pero ya después aceptaron", relató "La Vedette de América" durante la entrevista con Telemundo.

Críticas

Del mismo modo, según iba creciendo la fama de Chacón, también se multiplicaban las críticas en su contra.

"Yo siempre fui bien criticada, por, no solo la iglesia católica, evangélica, por todas las religiones, yo diría por todos los llamados 'Pastores' y cristianos (...)" afirmó la cantante puertorriqueña.

Si bien, estos comentarios y críticas hechas en aquel momento se debían a sus diminutos vestuarios y por sus sensuales movimientos en el escenario, según destacó Telemundo.

Reconocimiento por parte del público

Sin embargo, al mismo tiempo se ganó el reconocimiento, el cariño y el respeto del público gracias a las letras de sus canciones.

"A la gente le gustó mucho "Tu Boquita", aquella que decía 'si tu boquita fuera de chocolate, yo me la pasaría bate que bate', y entonces también tu eres caramelo y chocolate que la escribí yo entonces era 'tu eres caramelo y chocolate, tu eres el papito de mi vida' ", expresó Chacón.

Homenaje a una pionera

Con el paso del tiempo, Iris Chacón se convirtió en pionera al abrir el camino para otras mujeres dentro del mundo artístico por lo que durante la presente semana será reconocida en la ciudad de Chicago, EEUU, al recibir el premio "Ícono de las Artes y la Cultura" que otorga la Alianza de Artes Puertorriqueñas, según destacó Telemundo.

Con respecto a esto, "La Vedette de América" comentó que "Para mi es un orgullo, después de casi 50 años en el ambiente artístico, que todavía se me considere. Yo quiero que el público sepa que yo soy bien feliz, O sea siempre he sido bien feliz y soy agradecida con la vida y con todo lo que he tenido que vivir".

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