¡Yailin La Más Viral en problemas! La cantante es arrestada por posesión de armas: conoce los detalles

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Un nuevo capítulo legal se suma a la accidentada vida pública de Yailin La Más Viral. La intérprete urbana dominicana, cuyo nombre real es Jorgina Guillermo Díaz, fue detenida la mañana de este martes durante un operativo policial en la calle Aris Azar del sector Los Mina, en Santo Domingo Este.

Detalles del operativo

De acuerdo con el reporte oficial de la Policía Nacional, la detención se produjo alrededor de las 11:47 de la mañana, cuando agentes de la Policía Preventiva y de la Dirección Central de Investigación (DICRIM) interceptaron a la artista mientras se desplazaba en un vehículo Lamborghini, color verde, con placa Z007935. En el automóvil también viajaban otras dos personas, cuyas identidades no han sido reveladas por las autoridades en esta fase del proceso.

Durante la inspección del vehículo, los agentes ocuparon dos armas de fuego: una pistola marca Glock 19, quinta generación, equipada con selector de disparo, junto a su cargador y dos cápsulas; y una segunda pistola marca Zoraki, con su respectivo cargador y cinco cápsulas.

La versión de la defensa

Ante la situación, los abogados de Yailin ofrecieron su versión de los hechos. Los representantes legales de la cantante aseguran que las dos armas ocupadas no son de su propiedad, sino de un miembro de su equipo que ya habría admitido su responsabilidad ante las autoridades.

La defensa sostiene que el propio individuo —quien fue detenido junto a la artista— declaró voluntariamente que las armas le pertenecen y que las colocó en el vehículo sin el consentimiento de la intérprete, quien presuntamente desconocía su presencia.

Críticas al Ministerio Público

Los juristas cuestionaron el accionar del Ministerio Público, al señalar que, a pesar de la confesión de la otra persona, las autoridades mantienen el proceso contra la artista y habrían dejado en libertad al presunto responsable. La defensa acusó a los fiscales de centrar el caso en la figura pública de la cantante, ignorando elementos que, según sostienen, demostrarían su inocencia.

"Demostraremos en los tribunales que Yailin no tiene ninguna vinculación con las armas ocupadas y que el proceso en su contra carece de fundamento", afirmaron los abogados.

Lo que viene para la artista

La exponente urbana fue puesta a disposición del Ministerio Público de Santo Domingo Este para los fines legales correspondientes. La artista permanecerá bajo custodia policial hasta ser trasladada a un tribunal para la radicación formal de los cargos en su contra.

El coronel Diego Pesquera, portavoz de la Policía Nacional, confirmó que la cantante fue referida a la Fiscalía de Santo Domingo Este. Las autoridades informaron que el caso sigue en fase de investigación para determinar la procedencia de las armas y las posibles implicaciones legales.

El vehículo Lamborghini de la artista quedará incautado, mientras que las armas halladas pasarán por un proceso de investigación pericial.

Un historial marcado por la polémica

Con apenas 23 años, Yailin La Más Viral ha estado en el centro de la atención mediática en múltiples ocasiones. En junio de 2022 contrajo matrimonio con el artista urbano puertorriqueño Anuel AA, relación que terminó en 2023, poco antes del nacimiento de su hija Cattleya. Posteriormente sostuvo un romance con el rapero 6ix9ine, que culminó en un episodio que también la llevó a ser detenida y posteriormente liberada bajo fianza.

Recientemente, la cantante había captado la atención por un proyecto espiritual: anunció la apertura de una iglesia como cumplimiento de una promesa personal. "Le prometí a Dios que si me bendecía levantaría una iglesia en su nombre. Hoy estoy cumpliendo esa promesa", escribió en sus redes sociales.

Por ahora, el desenlace de este nuevo capítulo legal dependerá de las investigaciones en curso y de la decisión que tome el tribunal en las próximas horas.

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