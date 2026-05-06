Adiós al creador de CNN: fallece Ted Turner a los 87 años de edad

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El mundo de la comunicación y el entretenimiento global despide a una de sus figuras más influyentes. Ted Turner, el visionario empresario, filántropo y magnate de los medios que fundó la cadena CNN, falleció a los 87 años de edad.

La información se dio a conocer a través de un comunicado de prensa emitido por la corporación Turner Enterprises.

El hombre que inventó las noticias en tiempo real

Nacido en Ohio pero establecido en Atlanta, Turner transformó para siempre la dinámica del periodismo televisivo.

En una época donde las noticias se limitaban a emisiones de media hora por las noches, el magnate concibió la idea de transmitir información de todo el mundo en tiempo real, las 24 horas del día.

Aunque al principio la industria dudaba de su éxito, la cobertura en directo de eventos históricos consagró a CNN.

En 1991, la prestigiosa revista TIME lo nombró "Hombre del Año" tras considerar que su cadena convirtió a espectadores de 150 países en "testigos instantáneos de la historia".

Un imperio más allá del periodismo

El ingenio de Ted Turner no se limitó a las primicias informativas. A lo largo de su carrera, construyó un emporio de entretenimiento que marcó la cultura popular:

Fundó la primera "superestación" de cable y dio vida a canales populares de cine y dibujos animados. Además, creó la famosa serie animada “Capitán Planeta” con el objetivo de educar a las nuevas generaciones sobre la conservación ambiental.

Fue el propietario de los Bravos de Atlanta de la MLB, llevando al equipo a una de sus épocas doradas de popularidad.

Se consolidó como uno de los mayores terratenientes de Estados Unidos (EEUU) y desempeñó un rol crucial en la reintroducción del bisonte en el oeste norteamericano. Asimismo, fundó la Fundación de las Naciones Unidas.

En sus últimos años, Turner enfrentó complicaciones de salud. En 2018 reveló públicamente que padecía demencia con cuerpos de Lewy, un trastorno cerebral progresivo.

Tras superar una leve neumonía a principios de 2025, el magnate pasó sus últimos meses rodeado de sus cinco hijos, 14 nietos y dos bisnietos, revelo CNN.

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