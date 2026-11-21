La aerolínea española Plus Ultra Líneas Aéreas cierra definitivamente y abandona también su conexión con Venezuela, la última ruta regular que mantenía activa en medio de una profunda crisis financiera. Fuentes próximas a la compañía confirmaron la decisión este sábado 21 de noviembre y calcularon en 35.000 la cifra de pasajeros afectados, un dato que aún espera confirmación oficial por parte de la empresa.

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