Un ataque con misiles perpetrado este jueves por la milicia hutí de Yemen alcanzó la torre de 80 plantas que funciona como sede del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, considerada el rascacielos más alto de Riad, dejando considerables daños materiales pero sin registrar víctimas fatales ni heridos.

De acuerdo con el reporte de la Defensa Civil saudí, el impacto se produjo durante la mañana en el Centro Financiero Rey Abdalá de la capital. La explosión afectó varios pisos de la emblemática torre, provocó el desprendimiento de paneles de su fachada y ocasionó daños estructurales en dos inmuebles residenciales ubicados en las adyacencias.

Tras la detonación, las fuerzas de seguridad cerraron los accesos al distrito financiero, evacuaron de inmediato al personal que se encontraba en el perímetro y desplegaron unidades de bomberos y ambulancias. Por su parte, la coalición militar liderada por Riad señaló que sus defensas interceptaron un misil sobre la ciudad, precisando que los restos del proyectil fueron los que ocasionaron los destrozos al caer.

Reivindicación hutí y advertencia a inversionistas

El portavoz militar del grupo chií yemení, Yahya Sarea, asumió la autoría de la ofensiva y aseguró que sus fuerzas también dirigieron ataques contra otros puntos estratégicos del reino:

El Aeropuerto Internacional Rey Khalid, en Riad.

La base aérea de Jamis Mushait, próxima a la frontera con Yemen.

Instalaciones de la empresa petroquímica SADAF, en la ciudad industrial de Jubail.

Aunque las autoridades saudíes no confirmaron afectaciones en el aeropuerto ni en la planta petroquímica, Sarea lanzó una dura advertencia exhortando a "todas las empresas de inversión, inversores y propietarios de capital" a abandonar Arabia Saudita de inmediato. En respuesta, el Ministerio de Exteriores saudí condenó los ataques contra infraestructuras civiles y económicas, ratificando su derecho a defender la soberanía nacional.

Segundo golpe al distrito financiero en noviembre

Este incidente marca el segundo ataque registrado en lo que va de noviembre contra el Centro Financiero Rey Abdalá, luego de que el pasado día 8 otro proyectil hutí dañara un edificio ocupado por la petrolera estatal Aramco dentro del mismo complejo.

El bajo saldo humano obedece en gran medida a que, desde finales de septiembre, los trabajadores de la torre afectada y de otras oficinas de la zona operan bajo modalidad de teletrabajo debido a la reactivación de los combates en Yemen y al incremento de los bombardeos transfronterizos tras varios años de tregua.