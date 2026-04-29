Atentado en Londres: un detenido tras apuñalar a dos hombres judíos

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Este miércoles, 29 de abril, la Policía de Londres detuvo a un hombre de 45 años tras un ataque con cuchillo en el barrio de Golders Green, una zona con una numerosa población judía.

Durante el incidente, dos hombres de 30 y 70 años resultaron heridos y fueron trasladados al hospital en estado estable. El sospechoso también intentó agredir a los oficiales antes de ser neutralizado, reportó Reuters.

Dicho suceso ocurrió en un contexto de creciente tensión debido a los conflictos en Gaza y el Líbano, que generaron una ola de incidentes contra la comunidad judía en el Reino Unido.

Detalles del arresto y víctimas

La Policía Metropolitana informó que el sospechoso se enfrentó a los agentes durante su captura, aunque ningún oficial resultó herido. Las dos víctimas civiles recibieron los primeros auxilios en el lugar de los hechos antes de ser ingresadas en centros médicos.

Por su parte, la organización Shomrim usó su cuenta de X para alertar sobre la gravedad de lo ocurrido, señalando que el hombre buscaba atacar específicamente a miembros de la comunidad judía en plena vía pública.

¿Qué dijeron las autoridades?

El primer ministro británico, Keir Starmer, publicó en X que este ataque antisemita es indignante y lo calificó como una agresión contra todo el país. Starmer agradeció el trabajo de Shomrim, Hatzola y la policía, asegurando que se hará justicia. El alcalde de Londres, Sadiq Khan, también se pronunció calificando el evento como un ataque atroz.

Por otro lado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel utilizó X para exigir al Gobierno británico acciones más contundentes, criticando que las palabras no son suficientes ante la quema de sinagogas y ambulancias.

Investigaciones y contexto regional

La policía investiga si este ataque tiene relación con una serie de incendios provocados contra instituciones judías durante el último mes, donde ya se realizaron más de veinte arrestos. Se sospecha de posibles vínculos con grupos extranjeros, ya que el grupo proiraní Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiyya ha reivindicado ataques similares en redes sociales.

Las autoridades advirtieron que estas agresiones aumentaron drásticamente desde finales de 2023, mencionando como antecedente trágico el ataque en Manchester durante el Yom Kippur de 2025.

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