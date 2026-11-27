Un grupo de delincuentes armados interceptó dos vehículos en la subida de la avenida Santa Rosa, en Callao, Perú, y desató una balacera durante la mañana de este viernes 27 de noviembre.

El ataque ocurrió cerca de las 6:30 am, cuando los sujetos bloquearon el paso, dispararon contra una camioneta y sometieron a sus ocupantes.

Más de 30 disparos durante el ataque

Los agresores dispararon contra una camioneta Jeep negra con vidrios blindados e intentaron romper las ventanas para acceder al interior.

Según los reportes, efectuaron más de 30 disparos durante el asalto, que también afectó a un automóvil plateado.

Los atacantes sometieron a uno de los ocupantes y lo obligaron a colocar las manos sobre la cabeza. Sustrajeron maletas, bolsos y otros bultos de los vehículos.

Policía recuperó celulares cerca del acantilado

El jefe de la Región Policial Callao, general PNP Olger Benavides Ponce de León, informó sobre el hallazgo de varios teléfonos celulares que presuntamente los delincuentes lanzaron hacia el acantilado. Los equipos quedaron bajo custodia para las experticias correspondientes.

Las cámaras de seguridad permitieron establecer que en el ataque habrían participado más de seis personas y varios vehículos. Los investigadores también sospechan que las víctimas pudieron sufrir un seguimiento previo, aunque todavía trabajan para reconstruir cómo ocurrió la emboscada.

Investigan si los delincuentes buscaban lingotes de oro

Entre las hipótesis del caso figura que los atacantes pretendían robar oro que supuestamente trasladaban las víctimas. Sin embargo, las autoridades no han confirmado esta versión ni han determinado qué contenían las maletas y los bultos sustraídos.

Las autoridades continúan con las averiguaciones para identificar a los ocupantes de los vehículos, determinar si hubo personas heridas y esclarecer el móvil del ataque.

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