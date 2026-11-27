El condado de Los Ángeles declaró al vertedero de Chiquita Canyon, en Castaic, como una zona de emergencia local tras el derrame químico y la fuga de gas metano registrados la tarde del 16 de noviembre.

La declaratoria busca acelerar respuestas de auxilio y presionar a las autoridades estatales para que amplíen los mecanismos de respaldo hacia los residentes afectados.

De acuerdo con los reportes sobre lo ocurrido, el incidente se desencadenó cuando trabajadores realizaban una operación de perforación para reducir las altas temperaturas dentro del depósito de basura y encontraron una bolsa de gas metano a presión.

La explosión liberó una enorme columna de partículas y humo negro intenso, además de gases y escombros durante más de siete horas, según informaron los operadores del vertedero y la oficina de la supervisora Kathryn Barger.

Vecinos de comunidades cercanas relataron que al día siguiente varias viviendas quedaron cubiertas de hollín negro y pegajoso, con un olor descrito como tóxico.

Qué pueden hacer los residentes afectados de inmediato

Para quienes viven en las inmediaciones y enfrentan molestias o secuelas del episodio, las autoridades del condado difundieron los canales activos de apoyo y las advertencias sanitarias vigentes:

Purificadores de aire disponibles: los operadores del vertedero cuentan con purificadores de aire adicionales para residentes afectados en Val Verde, Hasley Hills, Williams Ranch, North Bluff y Hillcrest .

los operadores del vertedero cuentan con purificadores de aire adicionales para residentes afectados en . Dirección y horario de entrega: los equipos se pueden recoger en el centro de ayuda para vertederos ubicado dentro del Embassy Suites (28508 Westinghouse Place, en Valencia), en un horario de 7:00 am a 7:00 pm.

los equipos se pueden recoger en el centro de ayuda para vertederos ubicado dentro del (28508 Westinghouse Place, en Valencia), en un horario de Reubicación y actualizaciones: el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles ordenó a los administradores del vertedero ofrecer reubicación inmediata a residentes de comunidades cercanas afectadas por el incidente.

Para conocer detalles sobre otras medidas de ayuda, se puede consultar la sección de Actualizaciones recientes en el sitio web del vertedero de Chiquita Canyon.

Síntomas vinculados a olores fuertes: aunque se indicó que la calidad del aire no representaba un peligro para los residentes, el personal de salud pública reiteró que los olores intensos pueden provocar dolores de cabeza, náuseas, mareos e irritación de ojos, nariz o garganta. Desde hace varios años, vecinos han denunciado además irritación cutánea y palpitaciones.

Panorama de acciones y autoridades involucradas

Instancia o actor Acción o postura reportada Detalles clave Condado de Los Ángeles y Junta de Supervisores Declaró emergencia local y demandó al vertedero Instó a funcionarios estatales a considerar asistencia financiera y apoyo hipotecario para afectados de Castaic, y pidió al gobernador declarar emergencia estatal para agilizar ayuda por desastre mediante exención de regulaciones. Departamento de Salud Pública del Condado Ordenó reubicación inmediata y alertó sobre olores Informó la disponibilidad de purificadores en Valencia y detalló los malestares asociados a olores fuertes. Departamento de Control de Sustancias Tóxicas de California Pruebas pendientes al 24 de noviembre Según la oficina de la supervisora Kathryn Barger, no había concluido con sus pruebas hasta esa fecha. Fiscalía General de California (Rob Bonta) Presentó querella contra el vertedero Anunciada en octubre, señala derrames de lixiviados e infracciones a leyes estatales sobre residuos peligrosos. Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur Registro acumulado de quejas Ha recibido más de 28,000 quejas desde enero de 2023, muchas describiendo el mal olor como podrido y nauseabundo.

El reclamo legal y político tras la emergencia

La declaración de emergencia local busca respaldar a las comunidades afectadas sin reducir la presión legal contra la operación del sitio.

La supervisora Kathryn Barger sostuvo que la erupción de la semana pasada mostró la rapidez con que esta crisis en curso puede agravarse y poner en peligro a las comunidades, y subrayó que declarar una emergencia local no exime de responsabilidad al vertedero, reiterando su exigencia de rendición de cuentas y una reubicación significativa y a largo plazo para los residentes.

La Junta de Supervisores también presionó a la oficina del gobernador para que emita su propio estado de emergencia y pidió a las autoridades estatales evaluar asistencia financiera y apoyo hipotecario para los vecinos de Castaic afectados por la fuga de metano.

Entre los residentes, el desgaste es palpable: en declaraciones a la cadena CBS, Richard Humanic expresó que la situación no deja de empeorar y reclamó ayuda.

A este escenario se suman las acciones legales previas: el condado de Los Ángeles demandó a los propietarios y operadores del vertedero tras hallazgos de la EPA y del Departamento de Salud Pública sobre gases tóxicos que causan efectos a corto plazo en la salud de quienes viven cerca de Chiquita Canyon, mientras que el fiscal general Rob Bonta anunció en octubre una querella contra el depósito de basura por derrames de lixiviados y otras infracciones a las leyes estatales sobre residuos peligrosos.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube