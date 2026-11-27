Miles de familias en el centro y sur de Florida ya pueden gestionar asistencia económica federal para reparar sus viviendas, costear alojamiento temporal y reponer bienes esenciales tras las severas tormentas registradas desde el 31 de octubre.

El presidente Donald Trump firmó la declaración de desastre mayor para el estado, activando un paquete de emergencia estimado en 100 millones de dólares a través de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).

La medida responde a la solicitud formal enviada el 9 de noviembre por el gobernador Ron DeSantis, cuyo balance preliminar contabilizó 2.973 viviendas afectadas en los condados más golpeados.

Desde su residencia en Mar-a-Lago, en el marco del feriado de Acción de Gracias, Trump confirmó el despliegue de recursos y destacó la persistencia de las precipitaciones en el estado frente a otras regiones de la costa este que también solicitaron apoyo.

Condados designados para recibir asistencia directa

De acuerdo con la División de Manejo de Emergencias de Florida (FDEM) y FEMA, la declaración habilita inicialmente la ayuda individual y pública para seis condados:

Costa Atlántica: Brevard, Indian River, St. Lucie, Martin y Palm Beach.

Brevard, Indian River, St. Lucie, Martin y Palm Beach. Interior del estado: Okeechobee.

Importante: debido a una segunda ronda de lluvias intensas ocurrida la semana previa a Acción de Gracias -que dejó acumulados de hasta 20 pulgadas de agua y obligó a realizar casi 500 rescates-, el gobierno estatal presentó una solicitud acelerada adicional. Esta petición busca incluir a otros ocho condados: Broward, Flagler, Orange, Putnam, Seminole y Volusia, además de ampliar la cobertura en Brevard e Indian River.

¿Qué cubre el paquete federal y quiénes pueden aplicar?

El respaldo financiero no se limita a reparaciones estructurales. Según los lineamientos oficiales de FEMA y los reportes de la delegación legislativa de Florida, los fondos se distribuyen en tres frentes principales:

Tipo de asistencia Beneficiarios Cobertura principal Asistencia Individual (FEMA) Propietarios e inquilinos Subsidios para alquiler temporal, reparaciones de emergencia en el hogar, reemplazo de vehículos dañados y artículos esenciales no cubiertos por seguros. Préstamos por Desastre (SBA) Hogares y pequeños negocios Financiamiento a bajo interés para cubrir pérdidas de propiedad no aseguradas y recuperación comercial. Asistencia Pública Gobiernos locales Reembolso de gastos por remoción de escombros y medidas de protección de emergencia.

En el condado de Palm Beach, por ejemplo, las autoridades locales estiman que se requieren alrededor de 53 millones de dólares para cubrir la recuperación total: cerca de 35 millones destinados directamente a familias y 18 millones para labores municipales de limpieza.

Elegibilidad y estatus migratorio en el hogar

Para acceder a los pagos directos en efectivo de FEMA (como subsidios de vivienda o reparación), el solicitante debe ser ciudadano estadounidense, nacional no ciudadano o extranjero calificado (residentes permanentes con Green Card, asilados, refugiados, personas con paro de deportación o bajo parole humanitario por al menos un año, y entrantes cubano-haitianos).

Sin embargo, los hogares de estatus mixto pueden calificar: si los padres o tutores legales no cuentan con un estatus migratorio elegible, pueden presentar la solicitud como cosolicitantes en nombre de un hijo menor de 18 años que sea ciudadano estadounidense o extranjero calificado y viva en la misma residencia.

Adicionalmente, todas las personas afectadas -sin importar su estatus migratorio- tienen derecho a asistencia de emergencia no monetaria, incluyendo refugios, alimentos, agua, atención médica de urgencia, asesoría legal por desastres y apoyo psicológico en crisis.

Cómo presentar la solicitud ante FEMA

FEMA recomienda que las personas que cuenten con póliza de seguro presenten primero su reclamo ante su aseguradora antes de iniciar el trámite federal.

Para aplicar, tenga a mano su dirección actual y la de la propiedad dañada, un número de teléfono de contacto, una lista general de daños, datos bancarios (si desea depósito directo) y el número de Seguro Social del solicitante elegible.

En línea: ingrese al portal oficial DisasterAssistance.gov (disponible en español). Por teléfono: Llame al 1-800-621-3362 (línea gratuita con atención en español y servicios de retransmisión para personas con discapacidad auditiva). Aplicación móvil: Descargue la app oficial de FEMA en su teléfono inteligente.

Contexto político y respaldo bipartidista

La aprobación de los fondos estuvo precedida por gestiones conjuntas de funcionarios estatales y federales de ambos partidos.

El senador republicano Rick Scott confirmó tras conversar telefónicamente con Trump que la medida entraba en vigor de inmediato, mientras que la congresista demócrata Lois Frankel subrayó la urgencia de liberar el dinero antes del feriado para asistir a cientos de familias que perdieron sus autos y viviendas en el sur del estado.

+ No confundir plazos de otros desastres activos: en Florida sigue abierto hasta el 26 de diciembre de 2026 el plazo de FEMA para solicitar ayuda por los daños del huracán Isaias (ocurrido entre el 6 y el 12 de octubre de 2026).

+ Préstamos puente estatales para negocios: antes de la aprobación federal, el departamento FloridaCommerce activó el 23 de noviembre un fondo de 10 millones de dólares en préstamos puente para pequeñas empresas afectadas por las inundaciones, un recurso complementario útil para emprendedores hispanos en los condados impactados.

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