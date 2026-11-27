La Alcaldía de Nueva York aumentó de $50.000 a $75.000 el límite anual de ingresos familiares para solicitar el Programa de Congelación del Alquiler (Rent Freeze Program).

De acuerdo con la Oficina del Alcalde Zohran Mamdani, que anunció la medida en nyc.gov, el cambio tiene efecto retroactivo al 1 de julio de 2026 y protegerá a más de 5.000 hogares adicionales de futuros aumentos de renta.

El programa reúne dos iniciativas gestionadas por el Departamento de Finanzas de la ciudad: la Exención de Aumento de Alquiler para Personas Mayores (SCRIE) y la Exención de Aumento de Alquiler por Discapacidad (DRIE).

Una vez aprobada la solicitud, el inquilino mantiene una tarifa fija, aunque se autoricen aumentos posteriores. El propietario, por su parte, recibe un crédito en el impuesto a la propiedad para compensar la diferencia.

Requisitos oficiales para congelar la renta en Nueva York

Según las pautas del Programa de Congelación de Alquileres de la Ciudad de Nueva York (nyc.gov/site/rentfreeze) y del Departamento de Preservación y Desarrollo de la Vivienda (HPD), los solicitantes deben cumplir a la vez con requisitos de ingresos, gastos de alquiler, tipo de vivienda y situación personal:

Tope de ingresos: Los ingresos brutos ajustados combinados de todas las personas del hogar no pueden superar los $75.000 anuales.

Carga de alquiler: El hogar debe dedicar más de un tercio (33,3 %) de sus ingresos mensuales totales al pago de la renta. Por ejemplo, una familia que gana $75.000 al año ($6.250 al mes) solo cumple este requisito si paga más de $2.083,33 mensuales.

Tipo de vivienda y contrato: El solicitante debe aparecer como titular del contrato de arrendamiento y vivir en un apartamento con alquiler estabilizado (rent-stabilized), alquiler controlado (rent-controlled) o en ciertos desarrollos regulados, como Mitchell-Lama o cooperativas del Fondo de Desarrollo de Vivienda (HDFC). Quedan excluidas las viviendas unifamiliares, bifamiliares y trifamiliares, así como los subarriendos.

Diferencias entre los programas SCRIE y DRIE

Además de cumplir los requisitos generales establecidos por la Oficina del Alcalde de Nueva York, cada programa tiene condiciones específicas según el perfil del solicitante:

Programa SCRIE (adultos mayores): El solicitante principal debe tener al menos 62 años al presentar la documentación.

Programa DRIE (personas con discapacidad): Se debe tener 18 años o más y recibir beneficios federales o estatales por discapacidad, como Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), Seguro de Incapacidad del Seguro Social (SSDI), una pensión por discapacidad del Departamento de Asuntos de Veteranos (VA) o cobertura de Medicaid relacionada con una discapacidad

¿Cómo solicitar el beneficio que ofrece la Alcaldía de Nueva York?

El Departamento de Finanzas de Nueva York gestiona las solicitudes y renovaciones a través del Portal de Acceso para Inquilinos de la Ciudad de Nueva York (nyc.gov/tap).

Quienes viven en edificios HDFC o Mitchell-Lama deben realizar el trámite directamente en el portal del Departamento de Preservación y Desarrollo de la Vivienda (nyc.gov/hpd).

Para la solicitud inicial, los inquilinos deben presentar una identificación oficial que acredite su edad o una certificación de discapacidad, las declaraciones de impuestos federales o estatales más recientes de todos los miembros del hogar y copias del contrato de arrendamiento actual y del anterior.

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