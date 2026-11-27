El Black Friday volvió a generar movimiento en Estados Unidos durante la madrugada de este viernes 27 de noviembre, con numerosos compradores que se concentraron frente a establecimientos comerciales para aprovechar las rebajas.

Las filas comenzaron a formarse desde la noche del jueves, en medio de la expectativa por conseguir productos a precios más bajos.

En varias localidades de Texas se observaron largas colas frente a tiendas como Target y Best Buy. Los consumidores llegaron desde la medianoche para esperar la apertura de los comercios y tener la oportunidad de acceder a las promociones disponibles durante esta jornada.

Las imágenes de las filas reflejan que las compras presenciales todavía tienen protagonismo en esta fecha, pese al crecimiento de las ventas por internet y las ofertas que muchas cadenas habilitan en sus plataformas digitales.

Las colas también se extendieron a Tennessee

En Smyrna, Tennessee, la expectativa por el Black Friday también reunió a compradores frente a una tienda Lowe’s. Las personas permanecieron afuera del establecimiento durante la noche, incluso con las bajas temperaturas, a la espera de ingresar y revisar los descuentos.

Entre quienes aguardaban la apertura circulaban comentarios sobre posibles premios de hasta 1.000 dólares. No obstante, todavía faltaba confirmar el monto y las condiciones de esta promoción.

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