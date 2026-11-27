Los pasajeros que se desplacen por Manhattan, Brooklyn, Queens y el Bronx entre este viernes 27 y el domingo 29 de noviembre enfrentarán suspensiones parciales, desvíos y trenes circulando en modalidad expresa debido a labores de infraestructura programadas por la Autoridad Metropolitana del Transporte (MTA).

Las obras incluyen sustitución de rieles, mantenimiento estructural, actualización del sistema de señales e instalación de mejoras de accesibilidad en estaciones.

Principales afectaciones por distrito y línea

Aunque durante el día viernes 27 de noviembre el sistema operará en su horario habitual de día laborable, la mayoría de las restricciones por obras comenzará a partir de las 9:30 p. m. del viernes y se extenderá hasta las 5:00 a. m. del lunes 30 de noviembre:

Manhattan (Líneas del lado este): Desde las 9:45 p. m. del viernes hasta las 5:00 a. m. del lunes, los trenes locales en dirección sur ( Downtown ) circularán en servicio expreso desde la calle 125 hasta Grand Central-42 St y omitirán la parada de la calle 86.

Desde las 9:45 p. m. del viernes hasta las 5:00 a. m. del lunes, los trenes locales en dirección sur ( ) circularán en servicio expreso desde la calle 125 hasta Grand Central-42 St y omitirán la parada de la calle 86. Brooklyn (Modernización de señales): Desde las 9:30 p. m. del viernes hasta las 5:00 a. m. del lunes, se suspenderá el servicio de trenes entre las estaciones Hoyt-Schermerhorn Sts y Church Av. Asimismo, la línea G operará dividida en dos tramos independientes (entre Court Sq y Bedford-Nostrand Avs, y cada 20 minutos entre Bedford-Nostrand Avs y Hoyt-Schermerhorn Sts).

Desde las 9:30 p. m. del viernes hasta las 5:00 a. m. del lunes, se suspenderá el servicio de trenes entre las estaciones Hoyt-Schermerhorn Sts y Church Av. Asimismo, la línea G operará dividida en dos tramos independientes (entre Court Sq y Bedford-Nostrand Avs, y cada 20 minutos entre Bedford-Nostrand Avs y Hoyt-Schermerhorn Sts). Conexión Brooklyn-Manhattan (Mantenimiento estructural y accesibilidad): Desde las 3:45 a. m. del sábado hasta las 10:00 p. m. del domingo se suspenderá por completo una de las rutas que enlazan ambos distritos. Por su parte, desde las 12:01 a. m. del sábado hasta las 5:00 a. m. del lunes, los trenes con destino a Manhattan serán desviados por vías alternas entre DeKalb Av y Canal St.

Desde las 3:45 a. m. del sábado hasta las 10:00 p. m. del domingo se suspenderá por completo una de las rutas que enlazan ambos distritos. Por su parte, desde las 12:01 a. m. del sábado hasta las 5:00 a. m. del lunes, los trenes con destino a Manhattan serán desviados por vías alternas entre DeKalb Av y Canal St. Queens (Mantenimiento de vías): El servicio lanzadera Rockaway Park Shuttle permanecerá suspendido durante todo el fin de semana hasta la madrugada del lunes. Además, desde la mañana del sábado hasta la tarde del domingo, los trenes hacia Flushing circularán expresos entre 46 St-Bliss St y Mets-Willets Pt.

El servicio lanzadera permanecerá suspendido durante todo el fin de semana hasta la madrugada del lunes. Además, desde la mañana del sábado hasta la tarde del domingo, los trenes hacia Flushing circularán expresos entre 46 St-Bliss St y Mets-Willets Pt. El Bronx: Los trenes con destino a Woodlawn operarán expresos entre 167 St y Mosholu Pkwy durante el fin de semana.

Alternativas recomendadas para los usuarios

Para evitar retrasos en los traslados de viernes a domingo, la agencia de transporte recomienda aplicar las siguientes opciones según el tramo afectado:

Autobuses gratuitos de enlace ( Shuttle Buses ): En Queens, los pasajeros que necesiten viajar entre Beach 90 St y Rockaway Park-Beach 116 St pueden abordar los autobuses gratuitos T351 , que conectan directamente con la estación Beach 67 St. En los tramos suspendidos entre Myrtle Av y Middle Village-Metropolitan Av operarán autobuses gratuitos de la ruta M90 .

En Queens, los pasajeros que necesiten viajar entre Beach 90 St y Rockaway Park-Beach 116 St pueden abordar los autobuses gratuitos , que conectan directamente con la estación Beach 67 St. En los tramos suspendidos entre Myrtle Av y Middle Village-Metropolitan Av operarán autobuses gratuitos de la ruta . Viaje en sentido contrario para paradas omitidas: En las estaciones locales donde los trenes pasen de largo en una sola dirección (como la calle 86 en Manhattan o las paradas intermedias de Queens y el Bronx), los usuarios deben continuar hasta la siguiente parada expresa y abordar un tren en dirección opuesta para regresar a su destino. Para la calle 86 en Manhattan también está disponible la estación de la Segunda Avenida.

En las estaciones locales donde los trenes pasen de largo en una sola dirección (como la calle 86 en Manhattan o las paradas intermedias de Queens y el Bronx), los usuarios deben continuar hasta la siguiente parada expresa y abordar un tren en dirección opuesta para regresar a su destino. Para la calle 86 en Manhattan también está disponible la estación de la Segunda Avenida. Boleto de transferencia gratuita ( GO Ticket ): Quienes deban salir del sistema subterráneo para realizar transbordos callejeros autorizados en estaciones como Myrtle-Wyckoff Avs o Myrtle Av deben solicitar un boleto GO Ticket al agente de la estación antes de cruzar los torniquetes para volver a ingresar sin pagar una segunda tarifa.

Quienes deban salir del sistema subterráneo para realizar transbordos callejeros autorizados en estaciones como Myrtle-Wyckoff Avs o Myrtle Av deben solicitar un boleto al agente de la estación antes de cruzar los torniquetes para volver a ingresar sin pagar una segunda tarifa. Planificación en tiempo real: Dado que este sábado 28 de noviembre también se celebrará el Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's —reprogramado tras el mal tiempo del jueves—, se prevé mayor afluencia en Midtown Manhattan. Se aconseja verificar el estado de los trenes y elevadores en la aplicación oficial de la MTA antes de iniciar el viaje.

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