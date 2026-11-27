La compañía farmacéutica Golden State Medical Supply (GSMS) anunció el retiro voluntario a escala nacional de una partida específica de tabletas de ibuprofeno de 800 miligramos, tras identificar una posible contaminación con partículas de aluminio en la superficie del medicamento. La alerta, difundida como servicio público por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), aplica exclusivamente a un producto de venta bajo receta distribuido en el país a través de la empresa McKesson y constituye el foco del retiro de lote de ibuprofeno en EEUU.

Datos para identificar el lote afectado y riesgos potenciales

La retirada comprende únicamente las unidades que coincidan con las siguientes especificaciones impresas en el envase:

Medicamento: Ibuprofeno de 800 mg (venta con receta médica).

Ibuprofeno de 800 mg (venta con receta médica). Número de lote: GS069303.

GS069303. Código Nacional de Medicamentos (NDC): 51407-841-05.

51407-841-05. Fecha de vencimiento: Enero de 2030 (01/2030).

En los envases originales de fábrica (cajas o frascos sellados), el código NDC suele aparecer impreso en la esquina superior de la etiqueta frontal o junto al código de barras, precedido por las siglas NDC . En los frascos dispensados directamente por el farmacéutico con etiqueta personalizada, el número figura generalmente en la parte inferior o lateral de la etiqueta adhesiva de la farmacia.

De acuerdo con la notificación emitida por el fabricante el 23 de noviembre y publicada por la FDA el día 24, las partículas metálicas detectadas en la superficie de las tabletas miden entre 0,01 y 0,10 milímetros. Aunque GSMS calificó como remota la probabilidad de que ocurran reacciones adversas debido al tamaño diminuto de los fragmentos —y confirmó que hasta el 23 de noviembre no había recibido reportes de lesiones—, advirtió que su ingesta continua podría ocasionar irritación o abrasiones leves en el revestimiento del estómago y los intestinos.

Instrucciones para pacientes y canales de atención

La compañía instruyó a pacientes y cuidadores a suspender de inmediato el consumo de las tabletas pertenecientes al lote GS069303, consultar con un médico o farmacéutico para evaluar una alternativa terapéutica y devolver las unidades sin utilizar a la farmacia donde fueron adquiridas. Por su parte, la distribuidora McKesson recibió la orden de frenar los envíos, poner en cuarentena el inventario restante y notificar a farmacias y consumidores.

Para consultas sobre el proceso de devolución, GSMS habilitó la línea telefónica (800) 284-8633 (extensión 116), disponible de lunes a viernes entre las 7:30 a. m. y las 4:00 p. m. (hora del Pacífico), así como el correo electrónico recalls@gsms.us . Asimismo, los usuarios pueden reportar cualquier efecto secundario a través del programa MedWatch de la FDA.

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