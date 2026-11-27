Organizaciones de rescate y servicios de control animal en el Área de la Bahía de Tampa exhortaron a los residentes a evitar la compra impulsiva de mascotas en Navidad en Florida durante las rebajas de Black Friday, debido a la grave saturación que enfrentan los refugios locales.

La organización Mercy Full Project, con sede en Tampa, atraviesa uno de los periodos más complejos de sus siete años de operación al mantener bajo su cuidado a 240 animales, impulsada por un incremento récord de entregas voluntarias de propietarios y el ingreso de ejemplares callejeros provenientes de Plant City, Seffner y Dover.

Causas del hacinamiento y alternativas de apoyo a propietarios

Heydi Acuña, fundadora y directora de Mercy Full Project, explicó que muchas familias entregan a sus animales debido a dificultades económicas, problemas de salud o restricciones de vivienda, mientras que otras adquieren cachorros con descuento durante las ofertas festivas sin contar con la preparación financiera o emocional para criarlos, lo que provoca que meses después terminen abandonados o devueltos a los albergues.

Para frenar el ingreso de nuevos ejemplares, la organización implementó recientemente un programa de asistencia a domicilio dirigido a dueños que atraviesan crisis económicas. A través de esta iniciativa, el refugio suministra alimentos, insumos básicos y apoyo para gastos veterinarios mientras gestiona la reubicación directa del animal en un nuevo hogar, evitando su paso por las jaulas del albergue.

Jornadas de adopción y programas de acogida temporal

Como parte de la campaña Clear the Shelters, Mercy Full Project realizará su evento de cierre este sábado 28 de noviembre, entre las 10:00 a. m. y las 2:00 p. m., con descuentos en las tarifas de adopción de perros y adopción gratuita para gatos y gatitos. Los interesados pueden solicitar información enviando un mensaje de texto al (813) 904-5649 o escribiendo al correo electrónico adopt@mercyfullprojects.org .

De manera paralela, los servicios de control animal de los condados de Pinellas e Hillsborough instan a la comunidad a participar en esquemas de hogar temporal (foster) para descongestionar las instalaciones durante las fiestas:

Condado de Pinellas: Amplió su iniciativa Hogar para las Fiestas ( Home for the Holidays ), que permite a los residentes alojar temporalmente a mascotas de los refugios durante la temporada decembrina.

Amplió su iniciativa ( ), que permite a los residentes alojar temporalmente a mascotas de los refugios durante la temporada decembrina. Condado de Hillsborough: Mantiene activo el programa Silent Night, enfocado en ofrecer estancias temporales en hogares voluntarios para brindar descanso a los animales mientras aguardan una adopción definitiva.

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