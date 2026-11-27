El suministro de agua en Washington y sus suburbios de Maryland enfrenta restricciones tras las fallas eléctricas ocasionadas por el temporal que azota a Estados Unidos este jueves. La Comisión Sanitaria Suburbana de Washington (WSSC Water) solicitó a sus 1,9 millones de usuarios en los condados de Montgomery y Prince George’s limitar el uso del líquido únicamente a tareas esenciales, debido a que las interrupciones de energía afectaron el funcionamiento de dos plantas de filtración.

La empresa operadora indicó que la medida busca prevenir una despresurización del sistema, aunque confirmó que el líquido sigue siendo apto para el consumo humano.

Cortes eléctricos en varios estados

Las precipitaciones, inundaciones y nevadas dejaron sin servicio eléctrico a más de 840.000 clientes en distintas regiones del país hasta las 16:30 hora del este, según registros de la plataforma PowerOutage. Pensilvania concentra la mayor cantidad de afectados con 181.860 usuarios sin luz, seguido por Maryland con 173.257, Virginia con 167.307, Misuri con 116.346 y Nueva Jersey con 97.819.

En Misuri, la acumulación de nieve forzó el cierre de vías terrestres y las autoridades locales notificaron que las fallas eléctricas en la ciudad de St. Louis podrían extenderse por varios días.



Afectaciones en el tráfico aéreo

El transporte aéreo registró 420 vuelos cancelados y 1.960 con retrasos hacia o desde territorio estadounidense, de acuerdo con los datos del portal FlightAware. La terminal aérea de Baltimore, en Maryland, contabilizó el mayor número de suspensiones con 47 operaciones canceladas.

A esta lista se suman los aeropuertos John F. Kennedy de Nueva York con 35 cancelaciones, Logan de Boston con 24, Reagan National de Washington con 22 y LaGuardia de Nueva York con 20, en medio de la temporada de mayor movilidad aérea registrada en el país en los últimos 16 años.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) mantiene vigentes alertas por lluvias e inundaciones en la costa este, abarcando zonas de Washington, Nueva York y Maryland, además de avisos por nevadas en California y el estado de Washington. Asimismo, rigen advertencias por bajas temperaturas en estados fronterizos como Arizona, Nuevo México y Texas.

Ante este panorama, las autoridades de Nueva Jersey y Nueva York declararon estado de emergencia, y los organizadores en Nueva York pospusieron hasta el sábado el desfile de Acción de Gracias de Macy’s.



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