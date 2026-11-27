El estado de Nueva Jersey enfrenta este viernes 27 de noviembre de 2026 una compleja jornada de recuperación bajo declaratoria de emergencia en sus 21 condados, con más de 170.000 usuarios afectados por cortes eléctricos y múltiples vías cerradas tras el severo sistema meteorológico tipo nor'easter del feriado de Acción de Gracias.

De acuerdo con reportes de CBS News y CNN, las comunidades costeras de Jersey Shore sufrieron los embates más severos, con localidades como Cape May donde la marea superó los nueve pies y sectores del sur estatal con anegaciones mayores a las del huracán Sandy en 2012, aunque el nivel del agua comenzó a descender esta mañana en ciudades como Atlantic City.

Rescates viales y llamado a evitar desplazamientos

La gobernadora Mikie Sherrill mantiene vigente el exhorto a la población para evitar traslados innecesarios mientras las cuadrillas despejan las zonas afectadas.

Según informó la cadena local 6abc, los equipos de emergencia rescataron a varios conductores que quedaron atrapados luego de ignorar las barricadas de seguridad en carreteras anegadas de municipios como Ocean City, Stone Harbor, Sea Isle City y Manasquan, sin saldo de víctimas fatales ni heridos de gravedad.

Postes derribados y carreteras cerradas este viernes

Los mayores cortes en el suministro de energía se concentran en los condados de Monmouth, Ocean y Atlantic debido a la caída de cientos de árboles y estructuras del tendido eléctrico, según datos recopilados por CBS News.

En el ámbito vial, aunque las autopistas principales avanzan en su reapertura, diversas arterias locales continúan bloqueadas este viernes por escombros y cables con corriente. En su boletín oficial de las 6:00 a. m., el Departamento de Policía de Ewing, en el condado de Mercer, confirmó el cierre de tramos en Olden Avenue, Wilburtha Road y Hollowbrook Road por postes caídos, sumado a las restricciones activas en accesos costeros como la Ruta U.S. 30 y Brigantine Boulevard.

Los pronósticos del tiempo señalan que el sistema de baja presión avanza hacia el norte, condición que permitirá el drenaje definitivo de las zonas bajas y la mejoría del clima durante el transcurso del fin de semana.

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