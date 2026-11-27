La Ley de Claridad sobre la Edad para Reclamar Beneficios entró en vigor el 20 de noviembre para simplificar los términos que usa el Seguro Social al definir las edades de retiro en Estados Unidos.

La norma no cambia las edades mínimas ni aumenta o recorta directamente los cheques mensuales, pero busca evitar errores al elegir cuándo solicitar la jubilación. La Administración del Seguro Social (SSA) dispone de un año para actualizar sus textos impresos y canales digitales.

Según La Opinión, pedir el retiro a los 62 años reduce los pagos mensuales hasta un 30 % frente a esperar hasta los 67 años, mientras retrasar la solicitud hasta los 70 años eleva el ingreso mensual.

Según datos federales de 2025, al menos el 53 % de los beneficiarios inició el cobro a la edad mínima, pese al impacto en el monto mensual.

¿Qué cambian los nuevos términos del Seguro Social y cómo varían los pagos?

Edad mínima de prestación mensual (62 años): Sustituye a «edad de elegibilidad temprana»; sobre una base de $1.000 a los 67 años equivale a unos $700, y el promedio de la SSA en junio de 2026 se ubicó en $1.451,50 al mes.

Sustituye a «edad de elegibilidad temprana»; sobre una base de $1.000 a los 67 años equivale a unos $700, y el promedio de la SSA en junio de 2026 se ubicó en $1.451,50 al mes. Edad estándar de prestación mensual (67 años): Reemplaza a «edad de jubilación completa» y marca un promedio de $2.037,51 mensuales en junio de 2026.

Reemplaza a «edad de jubilación completa» y marca un promedio de $2.037,51 mensuales en junio de 2026. Edad máxima de prestación mensual (70 años): Sustituye al «crédito por jubilación tardía»; sobre una base de $1.000 a los 67 años sube a unos $1.240, con promedio de $2.264,98 al mes en junio de 2026.

Sustituye al «crédito por jubilación tardía»; sobre una base de $1.000 a los 67 años sube a unos $1.240, con promedio de $2.264,98 al mes en junio de 2026. Contexto financiero del programa: El Seguro Social afronta el agotamiento proyectado de sus fondos de reserva en los próximos años, con riesgo de recortes de hasta 22 % si el Congreso no actúa.

Revisar el historial laboral y el presupuesto personal antes de solicitar el retiro ayuda a elegir la edad más conveniente según cada caso.

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