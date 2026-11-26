Grandes cadenas de comida rápida y cafeterías en Estados Unidos activan agresivas promociones gastronómicas para atraer a los consumidores durante el Black Friday de este viernes 27 de noviembre.
Las compañías compiten por captar el flujo de compradores con alimentos gratuitos, entregas sin costo y rebajas directas que, en varios casos, extienden su vigencia hasta el cierre del fin de semana largo el lunes 30 de noviembre.
Ofertas
Según detalla UnoTv, estas cadenas y locales de comida ofrecerán ofertas por Black Friday
- Burger King: Regala una hamburguesa con queso, un Original Chicken Sandwich o un Croissan’wich por compras mínimas de $5 del 27 al 30 de noviembre (un canje diario activado en la app para miembros de Royal Perks).
- Whataburger: Aplica una oferta de 2×1 en el Honey Butter Chicken Biscuit del 25 al 30 de noviembre, válida únicamente en horario de desayuno hasta las 11:00 a.m.
- Hardee’s: Descuenta $5 en consumos de $15 o más hasta el 30 de noviembre para usuarios inscritos en su programa de recompensas.
- Moe’s: Entrega un plato principal gratis al comprar otro entre el 27 y el 29 de noviembre para miembros de su club de beneficios.
- Chipotle: Elimina la tarifa de envío del 27 al 30 de noviembre al ingresar el código CYBER26, aunque mantiene otros cargos operativos aplicables.
- Arby’s: Vende papas fritas de cualquier tamaño a $1 exclusivamente el 27 de noviembre por compras mínimas de $5 para miembros de Loaded Rewards.
- 7-Eleven: Obsequia una pizza grande solo el 27 de noviembre en pedidos mínimos de $30 a través de 7NOW mediante el código BLKFRI.
- Dunkin’: Reactiva el Free Donut Friday con una dona clásica gratis al comprar cualquier bebida los viernes 27 de noviembre, 4 y 11 de diciembre para socios de Rewards.
- Peet’s Coffee: Otorga un 25 % de descuento y envío gratuito en su tienda digital entre el 27 y el 30 de noviembre.
- Caribou Coffee: Rebaja a mitad de precio la segunda bolsa de café en grano hasta el 27 de noviembre.
Recuerde
Para acceder a estos beneficios, los clientes deben registrarse previamente en las aplicaciones de fidelidad de cada marca o aplicar los códigos promocionales al momento de pagar.
Dado que la disponibilidad de inventario y las condiciones específicas suelen variar según la franquicia o la plataforma de entrega, resulta clave verificar los términos vigentes en cada aplicación móvil antes de concretar la orden.
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