Grandes cadenas de comida rápida y cafeterías en Estados Unidos activan agresivas promociones gastronómicas para atraer a los consumidores durante el Black Friday de este viernes 27 de noviembre.

Las compañías compiten por captar el flujo de compradores con alimentos gratuitos, entregas sin costo y rebajas directas que, en varios casos, extienden su vigencia hasta el cierre del fin de semana largo el lunes 30 de noviembre.

Ofertas

Según detalla UnoTv, estas cadenas y locales de comida ofrecerán ofertas por Black Friday

Burger King: Regala una hamburguesa con queso, un Original Chicken Sandwich o un Croissan’wich por compras mínimas de $5 del 27 al 30 de noviembre (un canje diario activado en la app para miembros de Royal Perks).

Regala una hamburguesa con queso, un Original Chicken Sandwich o un Croissan’wich por compras mínimas de $5 del 27 al 30 de noviembre (un canje diario activado en la app para miembros de Royal Perks). Whataburger: Aplica una oferta de 2×1 en el Honey Butter Chicken Biscuit del 25 al 30 de noviembre, válida únicamente en horario de desayuno hasta las 11:00 a.m.

Aplica una oferta de 2×1 en el Honey Butter Chicken Biscuit del 25 al 30 de noviembre, válida únicamente en horario de desayuno hasta las 11:00 a.m. Hardee’s: Descuenta $5 en consumos de $15 o más hasta el 30 de noviembre para usuarios inscritos en su programa de recompensas.

Descuenta $5 en consumos de $15 o más hasta el 30 de noviembre para usuarios inscritos en su programa de recompensas. Moe’s: Entrega un plato principal gratis al comprar otro entre el 27 y el 29 de noviembre para miembros de su club de beneficios.

Entrega un plato principal gratis al comprar otro entre el 27 y el 29 de noviembre para miembros de su club de beneficios. Chipotle: Elimina la tarifa de envío del 27 al 30 de noviembre al ingresar el código CYBER26, aunque mantiene otros cargos operativos aplicables.

Elimina la tarifa de envío del 27 al 30 de noviembre al ingresar el código CYBER26, aunque mantiene otros cargos operativos aplicables. Arby’s: Vende papas fritas de cualquier tamaño a $1 exclusivamente el 27 de noviembre por compras mínimas de $5 para miembros de Loaded Rewards.

Vende papas fritas de cualquier tamaño a $1 exclusivamente el 27 de noviembre por compras mínimas de $5 para miembros de Loaded Rewards. 7-Eleven: Obsequia una pizza grande solo el 27 de noviembre en pedidos mínimos de $30 a través de 7NOW mediante el código BLKFRI.

Obsequia una pizza grande solo el 27 de noviembre en pedidos mínimos de $30 a través de 7NOW mediante el código BLKFRI. Dunkin’: Reactiva el Free Donut Friday con una dona clásica gratis al comprar cualquier bebida los viernes 27 de noviembre, 4 y 11 de diciembre para socios de Rewards.

Reactiva el Free Donut Friday con una dona clásica gratis al comprar cualquier bebida los viernes 27 de noviembre, 4 y 11 de diciembre para socios de Rewards. Peet’s Coffee: Otorga un 25 % de descuento y envío gratuito en su tienda digital entre el 27 y el 30 de noviembre.

Otorga un 25 % de descuento y envío gratuito en su tienda digital entre el 27 y el 30 de noviembre. Caribou Coffee: Rebaja a mitad de precio la segunda bolsa de café en grano hasta el 27 de noviembre.

Recuerde

Para acceder a estos beneficios, los clientes deben registrarse previamente en las aplicaciones de fidelidad de cada marca o aplicar los códigos promocionales al momento de pagar.

Dado que la disponibilidad de inventario y las condiciones específicas suelen variar según la franquicia o la plataforma de entrega, resulta clave verificar los términos vigentes en cada aplicación móvil antes de concretar la orden.

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