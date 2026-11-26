Target entregará tarjetas de regalo gratis de $25, $50 o $100 a los primeros 100 clientes elegibles en fila en cada tienda este viernes 27 de noviembre por Black Friday, además de un premio mayor de $1.000 por local.

La promoción ocurre solo en tienda física sin necesidad de compra y exige llegar antes de la apertura de las 6:00 a. m. hora local. Los empleados reparten los boletos cerca de las 5:00 a. m. con límite de uno por persona hasta agotar existencias.

Los horarios de entrega, el reparto de premios y las reglas para canjear las tarjetas según el reporte publicado el 26 de noviembre de 2026 por Mashable. El artículo detalla los plazos estrictos que aplican en cada sucursal durante la jornada del viernes.

Quienes obtengan un boleto deben acudir al carrito del evento de Black Friday dentro de la misma tienda durante la primera hora tras la apertura, es decir, hasta las 7:00 a. m. en locales que abren a las 6:00 a. m. Si el cliente deja pasar esa ventana de una hora, pierde el derecho al premio.

¿Cómo se reparten los premios y quiénes participan en el sorteo de Target?

Distribución por tienda: Cada local reparte 60 tarjetas de $25, 30 de $50, nueve de $100 y una tarjeta de $1.000 entre los 100 primeros en fila.

Cada local reparte 60 tarjetas de $25, 30 de $50, nueve de $100 y una tarjeta de $1.000 entre los 100 primeros en fila. Requisitos de edad: Pueden participar personas desde los 13 años, con permiso de un padre o tutor legal para menores de edad.

Pueden participar personas desde los 13 años, con permiso de un padre o tutor legal para menores de edad. Uso de la tarjeta: El saldo se usa en tienda o en línea, salvo en tarjetas de regalo prepagas o especializadas, y las compras elegibles entran en la garantía de igualación de precio navideña hasta el 24 de diciembre.

Verificar el horario exacto de la sucursal local y acudir con antelación aumenta las opciones de alcanzar un boleto antes de que se agoten.

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