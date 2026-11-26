Las familias con hijos en edad escolar en Illinois no podrán acceder a un nuevo programa federal de créditos fiscales destinado a financiar becas estudiantiles, luego de que el gobernador J.B. Pritzker decidiera excluir al estado de esta iniciativa impulsada por la administración del presidente Donald Trump.

La determinación oficial, anunciada en vísperas del feriado de Acción de Gracias, abre un nuevo frente de confrontación entre el Ejecutivo estatal y la Casa Blanca, y tiene implicaciones directas para el ecosistema escolar de Illinois, donde cerca de 1.9 millones de estudiantes cursan niveles de primaria y secundaria.

Por qué Illinois bloqueó el programa federal

El mecanismo rechazado consiste en un esquema de Crédito Fiscal para Becas Federales (Federal Scholarship Tax Credit) diseñado para incentivar donaciones hacia organizaciones que otorgan becas, principalmente orientadas a cubrir matrículas en instituciones privadas y gastos educativos complementarios.

Para la oficina del gobernador Pritzker, adherirse a este modelo equivale a respaldar un sistema de "vales escolares" que resta recursos y prioridad al sistema de enseñanza pública.

En un pronunciamiento difundido a través de sus canales oficiales, el mandatario argumentó que el estado debe concentrar su respaldo en las aulas públicas en lugar de subsidiar indirectamente al sector privado.

"En un momento en que la educación pública necesita inversiones más que nunca, no deberíamos desviar fondos de las escuelas públicas hacia la educación privada", sostuvo Pritzker.

Este, además advirtió sobre la falta de garantías contra posibles prácticas de exclusión en planteles privados por motivos religiosos, de orientación sexual u otras condiciones.

El impacto en las familias y la respuesta de sectores pro-elección escolar

La negativa estatal generó una inmediata reacción de organizaciones que promueven la libertad de elección educativa (school choice), las cuales sostienen que la decisión priva a los hogares de bajos y medianos ingresos de una herramienta financiera clave frente al encarecimiento del costo de vida.

Tommy Schultz, director ejecutivo de la Federación Estadounidense para la Infancia (American Federation for Children), calificó la medida como una decisión política que perjudica directamente a las familias del estado.

Según el directivo, bloquear el acceso a estos créditos fiscales deja sin alternativas de financiamiento a un universo de 1.9 millones de alumnos de primaria y secundaria en medio de presiones económicas para los hogares.

Este desacuerdo se suma a las tensiones previas entre la administración de Pritzker y el gobierno federal de Trump, marcadas por diferencias sustanciales en políticas públicas, incluida la negativa del gobierno de Illinois a colaborar con operativos federales de control migratorio.

Qué deben saber los padres y qué alternativas existen en Illinois

Dado que la participación en este programa federal depende de la adhesión voluntaria de cada estado, los residentes de Illinois no podrán solicitar ni recibir becas financiadas bajo este crédito fiscal específico.

Sin embargo, las familias que buscan apoyo económico para la educación de sus hijos mantienen vigentes otras vías dentro del estado:

Escuelas públicas y programas locales: el sistema público de Illinois continúa operando con financiamiento estatal y local, incluyendo programas gratuitos de educación temprana, comidas escolares y tutorías en distritos como las Escuelas Públicas de Chicago (CPS) y distritos suburbanos.

el sistema público de Illinois continúa operando con financiamiento estatal y local, incluyendo programas gratuitos de educación temprana, comidas escolares y tutorías en distritos como las Escuelas Públicas de Chicago (CPS) y distritos suburbanos. Becas privadas directas: aunque Illinois dejó expirar en 2023 su antiguo programa estatal de créditos fiscales para becas (Invest in Kids), diversas organizaciones sin fines de lucro, fundaciones comunitarias y redes de escuelas católicas o privadas en el estado mantienen fondos propios de ayuda financiera basados en la necesidad económica del hogar, independientes del estatus migratorio de los padres.

aunque Illinois dejó expirar en 2023 su antiguo programa estatal de créditos fiscales para becas (Invest in Kids), diversas organizaciones sin fines de lucro, fundaciones comunitarias y redes de escuelas católicas o privadas en el estado mantienen fondos propios de ayuda financiera basados en la necesidad económica del hogar, independientes del estatus migratorio de los padres. Asistencia para educación superior: para estudiantes que egresan de la preparatoria, sigue disponible la solicitud RISE Act en Illinois, que permite a estudiantes indocumentados y transgénero acceder a ayuda financiera estatal universitaria (como la beca MAP) sin necesidad de completar la solicitud federal FAFSA.

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