La temporada alta de compras navideñas alcanza su punto máximo este viernes 27 de noviembre en Estados Unidos (EEUU).

De acuerdo con las proyecciones de la Federación Nacional de Minoristas (NRF), unos 182.7 millones de consumidores saldrán a buscar descuentos durante el fin de semana largo de cinco días, que abarca desde el Día de Acción de Gracias hasta el Cyber Monday.

Dentro de este calendario, el Black Friday concentra la mayor actividad comercial: el 69 % de los compradores -aproximadamente 126 millones de personas- tiene previsto realizar sus adquisiciones durante esa jornada, tanto en tiendas físicas como a través de plataformas digitales.

Para responder a esta demanda, Best Buy estructuró una campaña de rebajas de 10 días que inició el pasado jueves 19 de noviembre y se extiende hasta el cierre de noviembre, combinando ventas en línea con incentivos exclusivos para quienes acudan presencialmente a sus sucursales.

Horarios de atención en tiendas físicas para el fin de semana largo

Quienes planeen acudir personalmente a las sucursales de Best Buy deben tomar en cuenta que la cadena aplicará horarios extendidos distintos según el día del fin de semana (es recomendable verificar la disponibilidad exacta en cada localidad antes de salir):

Viernes 27 de noviembre (Black Friday): de 6:00 am a 10:00 pm.

de 6:00 am a 10:00 pm. Sábado 28 de noviembre: de 9:00 am a 10:00 pm.

de 9:00 am a 10:00 pm. Domingo 29 de noviembre (Cyber Sunday): de 9:00 am a 9:00 pm.

de 9:00 am a 9:00 pm. Lunes 30 de noviembre (Cyber Monday): de 10:00 am a 10:00 pm.

Beneficio relámpago: tarjeta de regalo de $100 por $60

Uno de los principales atractivos para quienes madruguen el viernes 27 de noviembre está dirigido a los miembros del programa My Best Buy.

Quienes visiten las tiendas físicas ese día podrán acceder a una promoción limitada para comprar una tarjeta de regalo (gift card) con valor de $100 dólares pagando únicamente $60 dólares.

El saldo adquirido queda habilitado para utilizarse de forma inmediata en compras dentro del establecimiento.

Selección de ofertas destacadas en Best Buy

El catálogo promocional de la cadena abarca desde dispositivos móviles y computadoras hasta electrodomésticos de uso diario. Entre los artículos con rebajas confirmadas para esta jornada destacan:

Dispositivos Apple:

AirPods 4: $114.99

$114.99 Apple Watch Series 12 (GPS): $329.00

$329.00 iPad de 11 pulgadas (chip A16, Wi-Fi, 128 GB): $399.00

$399.00 AirPods Max 2: $419.00

$419.00 MacBook Air de 13 pulgadas (chip M5): $1.049,00

Televisores, celulares y tecnología personal:

Smart TV TCL con Fire TV (65 pulgadas, serie S4CF 4K UHD HDR): $229.99

$229.99 Oura Ring 5: $399.00

$399.00 Samsung Galaxy S26 FE (128 GB): $499.99

$499.99 Cámara Sony Alpha 7 IV: $2.199,99

Hogar y línea blanca:

Aspiradora Shark Navigator Lift-Away Deluxe (apta para mascotas): $124.99

$124.99 Refrigerador Frigidaire (puertas francesas y acabado en acero inoxidable): $1.099,99

Recomendaciones prácticas para comprar con seguridad y ahorrar

Para maximizar el presupuesto y evitar contratiempos durante el fin de semana de mayor tráfico comercial en EEUU, los consumidores pueden aplicar estas medidas antes y durante su compra:

Revisar la garantía de igualación de precios (Price Match Guarantee): Best Buy cuenta con políticas de ajuste de precios frente a competidores directos, aunque suelen aplicarse restricciones específicas durante los días centrales del Black Friday y Cyber Monday.

Conviene consultar las condiciones en caja o en la aplicación oficial antes de pagar.

Aprovechar el retiro en tienda (Store Pickup): para evitar filas o el riesgo de que un producto se agote en estantería, los usuarios pueden comprar en la web o en la aplicación móvil de Best Buy y seleccionar la recogida en la sucursal más cercana. Verificar políticas de devolución extendida: durante la temporada navideña, las grandes cadenas minoristas suelen ampliar el plazo habitual de devoluciones y cambios hasta enero del año siguiente, lo que brinda margen adicional en caso de fallas o regalos. Cuidar la seguridad en compras digitales: si se opta por comprar desde el teléfono o la computadora, se recomienda ingresar directamente al dominio oficial (bestbuy.com) o usar la aplicación verificada, evitando enlaces recibidos por mensajes de texto o correos electrónicos no solicitados.

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