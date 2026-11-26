La llegada de la escultura tridimensional Madre Peregrina al sur de California desató una respuesta masiva de devoción entre la comunidad católica hispana.

Desde su recepción el lunes 23 de noviembre de 2026 en la histórica Misión San Gabriel Arcángel, decenas de feligreses acudieron para contemplar de cerca esta pieza de tamaño natural que reproduce la imagen de la Virgen de Guadalupe.

La afluencia superó la capacidad de los reclinatorios disponibles. Varios asistentes se arrodillaron directamente en los pasillos y junto a las bancas para rezar, mientras el personal organizador habilitaba espacio prioritario para que adultos mayores y personas enfermas pudieran acercarse sin dificultad.

Para muchos vecinos, el encuentro ocurrió de forma inesperada.

Anna Bautista, feligresa de la misión, relató a Los Angeles Times que llegó al templo pensando que asistiría a una misa habitual y terminó conmovida por la experiencia, calificándola como "maravillosa y hermoso".

Qué ofrece la experiencia y el alcance de su gira mundial

Creada en Ciudad de México por el artista y escultor mexicano Jorge Ismael Rodríguez López de Lara, la obra forma parte de una peregrinación internacional que desde agosto de 2025 ha recorrido 16 ciudades de EEUU, además de visitar Filipinas, Japón, Portugal y España.

Según datos de la Arquidiócesis de Los Ángeles, más de 300,000 fieles han venerado la escultura durante su itinerario.

El arzobispo de Los Ángeles, José H. Gomez, destacó la visita como una oportunidad para fortalecer la unidad espiritual y permitir que las familias vivan una experiencia cercana a la tradición guadalupana sin necesidad de viajar hasta México.

La estancia en California se enmarca, además, en la conmemoración de los 495 años de las apariciones y el 50 aniversario de la nueva basílica.

Quienes asistan a la veneración -que dura aproximadamente 50 minutos por sesión- participan en:

Narración en español: un recorrido guiado sobre las apariciones de la Virgen de Guadalupe a San Juan Diego.

un recorrido guiado sobre las apariciones de la Virgen de Guadalupe a San Juan Diego. Peticiones que viajan a México: cada visitante recibe un listón para escribir sus intenciones de oración; al finalizar la gira, estos listones serán llevados personalmente a la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en Ciudad de México.

Dónde y a qué hora ver la Madre Peregrina en Los Ángeles

La exposición es gratuita y permanecerá en el área de Los Ángeles hasta el 13 de diciembre de 2026.

Si planeas asistir en familia o acompañar a personas mayores, toma en cuenta el calendario oficial de la Arquidiócesis de Los Ángeles:

Parroquia / Sede Dirección Fechas de visita (2026) Horarios y actividades especiales Misión San Gabriel Arcángel 428 S. Mission Drive, San Gabriel, CA Hasta el jueves 3 de diciembre Sesiones diarias a las 9:00 am, 11:00 am, 1:00 pm y 3:00 pm (El domingo 29 de noviembre solo habrá horarios a la 1:00 pm y 3:00 pm por las misas dominicales). Nuestra Señora del Rosario de Talpa (Our Lady of the Rosary of Talpa) 2914 E. 4th Street, Boyle Heights / East Los Ángeles, CA Del viernes 4 al lunes 7 de diciembre (algunas agendas locales extienden actividades hasta el 8 de diciembre) Sesiones de veneración de 50 minutos con narración en español y entrega de listones. Catedral de Nuestra Señora de los Ángeles 555 W. Temple Street, Centro de Los Ángeles, CA Del miércoles 9 al domingo 13 de diciembre Coincide con la fiesta guadalupana. El 11 de diciembre se celebrarán las tradicionales Mañanitas con danzantes en la plaza, rezo del rosario, serenata y misa de medianoche presidida por el arzobispo José H. Gomez.

Para las familias inmigrantes e hispanas del sur de California, esta peregrinación ofrece un espacio accesible de encuentro comunitario y conexión con sus raíces culturales justo en la antesala del 12 de diciembre.

Tenga presente que se recomienda llegar con antelación (unos 20 minutos antes), consultar avisos de la arquidiócesis, llevar ropa cómoda y prestar atención al cuidado de adultos mayores.

95.ª Procesión Anual en el Este de Los Ángeles (6 de diciembre de 2026): la Arquidiócesis de Los Ángeles también celebra el domingo 6 de diciembre de 2026 su tradicional procesión y misa anual en honor a la Virgen de Guadalupe (bajo el lema "Madre de la Paz"), que parte a las 10:30 am desde la parroquia Our Lady of Solitude hasta el estadio del East Los Angeles College, culminando con una misa a la 1:00 pm.

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