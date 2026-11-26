Ante el aumento de los gastos de las festividades, varias cadenas de supermercados en Estados Unidos ofrecen promociones que permiten conseguir pavos gratis para el Día de Acción de Gracias.

Sin embargo, algunas exigen compras mínimas, cupones digitales o puntos de fidelidad para acceder al beneficio.

¿Dónde conseguir un pavo gratis?

Entre las opciones disponibles se encuentran ACME Markets, BJ’s Wholesale Club, GIANT, H-E-B, Hy-Vee, ShopRite y Weis Markets. Algunas entregan el pavo sin costo al realizar compras específicas, mientras otras permiten canjearlo mediante sus programas de recompensas.

ACME Markets: ofrece un pavo de hasta 20 libras con compras de $150 y un cupón digital.

BJ’s: entrega un pavo Butterball a socios que cumplan con el gasto mínimo exigido.

GIANT: permite canjear 400 puntos de fidelidad por un pavo congelado.

H-E-B: ofrece un pavo gratuito al comprar determinados jamones de la cadena.

Otras promociones en supermercados

Hy-Vee, ShopRite y Weis Markets también cuentan con alternativas para los consumidores. Hy-Vee entrega un pavo al comprar un jamón seleccionado, mientras que ShopRite exige acumular $400 en compras elegibles para obtener el beneficio.

Por su parte, Weis Markets permite canjear 400 puntos de recompensas por un pavo gratis o utilizar menos puntos para adquirirlo a un precio reducido.

Las promociones tienen fechas límite y condiciones particulares, por lo que se recomienda revisar los requisitos de cada establecimiento antes de realizar las compras.

Cenas económicas para celebrar Thanksgiving

Quienes no logren acceder a un pavo gratuito también pueden encontrar paquetes de comida a precios reducidos. ALDI ofrece una cena para 10 personas por menos de $39, con pavo y acompañantes, sin necesidad de cupones ni membresías. Amazon, Target y Walmart también disponen de alternativas para familias que buscan organizar la celebración con presupuestos ajustados.

¿Dónde buscar ayuda alimentaria?

Las personas que necesiten apoyo para cubrir los gastos de la cena pueden acudir a organizaciones que ofrecen asistencia alimentaria en distintas localidades de EEUU.

Feeding America: permite ubicar bancos de alimentos y despensas cercanas.

Ejército de Salvación: dispone de programas de distribución de alimentos y comidas comunitarias.

211: brinda orientación sobre recursos alimentarios, iglesias y organizaciones locales a través de su línea telefónica o portal web.

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