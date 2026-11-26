En las últimas horas, cuatro de las mayores aerolíneas de Estados Unidos (EEUU), American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines y Southwest Airlines, ofrecen a los pasajeros elegibles la opción de modificar sus planes de viaje por el Día de Acción de Gracias (Thanksgiving), ante el avance de una poderosa tormenta costera que amenaza con interrumpir el tráfico aéreo a lo largo de la costa este del país.

De acuerdo con el reporte meteorológico, el fenómeno afectará los principales centros de aviación desde Washington y Baltimore hasta Filadelfia, Nueva York y Boston, reportó 360aero en sus redes sociales.

Las ráfagas de viento podrían alcanzar entre 50 y 70 millas por hora en zonas costeras expuestas, una condición que dificulta las operaciones aéreas y puede obligar a aplicar restricciones de tráfico, paradas en tierra y cancelaciones de vuelos.

Condiciones y plazos por aerolínea

American Airlines exoneró las tarifas de cambio para pasajeros elegibles con reservas para este jueves 26 de noviembre hacia nueve aeropuertos afectados, entre ellos Boston, Nueva York, Newark, Filadelfia, Baltimore y Washington. Los viajeros pueden reprogramar su itinerario entre el 23 y el 29 de noviembre, sujetos a las condiciones de disponibilidad de la empresa.

Delta Air Lines habilitó flexibilidad de viaje para clientes con vuelos hacia, desde o con conexión en nueve aeropuertos afectados. Los usuarios elegibles pueden modificar sus itinerarios sin cargos adicionales por cambio y con exenciones en la diferencia de tarifa bajo condiciones específicas de reserva para volar hasta el 28 de noviembre.

United Airlines eliminó las tarifas de cambio y las diferencias tarifarias para pasajeros elegibles que transiten por siete aeropuertos de la zona. Los boletos reprogramados deben operar entre las mismas ciudades, en la misma cabina y con fechas de viaje comprendidas entre el 25 y el 28 de noviembre.

Southwest Airlines permite a los pasajeros elegibles afectados por el aviso meteorológico modificar su plan de vuelo o viajar en lista de espera sin cargos adicionales, siempre que el nuevo traslado ocurra dentro de los 14 días posteriores a la fecha original de salida y entre las mismas ciudades.

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