La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, declaró el estado de emergencia en los 21 condados ante una tormenta costera prevista para el Día de Acción de Gracias.

La orden rige desde las 18:00 del miércoles 25 de noviembre hasta el jueves y habilita el despliegue de recursos estatales. El temporal amenaza con ráfagas dañinas, lluvias intensas, inundaciones costeras y cortes de luz.

Los detalles oficiales, las alertas meteorológicas y el impacto vial proceden del fueron reportadas por Infobae. La nota cita declaraciones de la gobernadora Sherrill, datos del Servicio Meteorológico Nacional, Fox 29 Philadelphia, NBC Philadelphia y New Jersey Transit.

El Servicio Meteorológico Nacional advierte ráfagas de 80 a 113 km/h (50 a 70 mph) hasta la madrugada del viernes y crecidas de 4,5 a 6 metros (15 a 20 pies). La gobernadora instó a los viajeros a llegar hoy a su destino, ante previsiones de 725.000 viajeros en la Turnpike y 1,1 millones en la Parkway.

¿Qué zonas y rutas enfrentan mayor riesgo por la tormenta en Nueva Jersey?

Costas e inundaciones: Cape May, Atlantic y Ocean concentran el mayor peligro, con estacionamiento gratuito en Atlantic City y alerta entre las 8:00 y las 13:00 del jueves por marea alta.

Cape May, Atlantic y Ocean concentran el mayor peligro, con estacionamiento gratuito en Atlantic City y alerta entre las 8:00 y las 13:00 del jueves por marea alta. Carreteras críticas: Conductores deben extremar cuidado en Upper Township (Parkway), Bloomfield y la salida 12 de la Turnpike en Linden, con puntos de anegamiento frecuentes.

Conductores deben extremar cuidado en Upper Township (Parkway), Bloomfield y la salida 12 de la Turnpike en Linden, con puntos de anegamiento frecuentes. Transporte ferroviario: New Jersey Transit suma 22 trenes hacia Nueva York por el desfile de Macy's, pero advierte posibles demoras y vulnerabilidad en la línea River Line.

Las autoridades piden evitar calles inundadas, alejarse al menos 9 metros (30 pies) de cables caídos y llamar al 911 ante emergencias. También recomiendan cargar equipos, asegurar objetos exteriores, consultar 511nj.org y enviar el código postal al 888777 para recibir alertas locales.

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