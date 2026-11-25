La comunidad hispana de Nueva Orleans armó una guía local para ubicar comercios abiertos durante el feriado del Día de Acción de Gracias. La iniciativa busca orientar a familias y viajeros que necesiten comida preparada, insumos básicos, pan o servicios esenciales durante la jornada festiva.

Según Telemundo, invita a vecinos y propietarios a compartir sus horarios de atención. El mensaje reúne reportes sobre restaurantes, supermercados, panaderías, tiendas y otros establecimientos que operan en el feriado.

Quienes conozcan locales en servicio pueden aportar los datos exactos para facilitar la consulta rápida de toda la comunidad. Los comerciantes también pueden publicar su disponibilidad directa para evitar traslados innecesarios a puertas cerradas.

¿Qué datos conviene incluir al reportar un negocio abierto?

• Nombre del negocio: Escribir la denominación comercial exacta del restaurante, mercado, panadería o tienda.

• Ubicación: Indicar la dirección, calle o sector dentro de Nueva Orleans o municipios cercanos.

• Días y horarios: Precisar la hora de apertura y cierre durante el Día de Acción de Gracias.

Los lectores y dueños de comercios pueden dejar sus aportes en los comentarios para completar este directorio útil para el feriado. Confirmar la hora exacta antes de salir ahorra tiempo a quienes celebran o trabajan fuera de casa.

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