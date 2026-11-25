La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) anunció la asignación de casi 400 millones de dólares para financiar 144 proyectos de recuperación y prevención de desastres en Florida.

Sin embargo, el paquete financiero responde a tormentas anteriores, como el huracán Ian, y no incluye la aprobación de la solicitud estatal de asistencia por las recientes inundaciones de noviembre.

La distribución del presupuesto, el detalle de las partidas federales y el alcance de la medida fueron publicadas en un comunicado oficial de FEMA reseñado por Periódico Cubano. Los reportes precisan que la inversión busca reparar daños de desastres previos y fortalecer la infraestructura pública ante futuras tormentas.

Del total anunciado el lunes 23 de noviembre, más de 212,2 millones de dólares corresponden al programa de Asistencia Pública y casi 185,4 millones al Programa de Subvenciones para la Mitigación de Riesgos.

Entretanto, las familias y autoridades locales afectadas por las lluvias e inundaciones de este mes continúan a la espera de una declaratoria federal específica.

¿Cómo se distribuyen los fondos de FEMA en Florida y qué ocurre con las inundaciones?

Asistencia Pública: Más de 212,2 millones de dólares cubren reparaciones permanentes y gastos de respuesta ante emergencias de desastres previos.

Más de 212,2 millones de dólares cubren reparaciones permanentes y gastos de respuesta ante emergencias de desastres previos. Mitigación de Riesgos: Casi 185,4 millones de dólares financian mejoras preventivas, como generadores de respaldo y protección de sistemas de agua potable.

Casi 185,4 millones de dólares financian mejoras preventivas, como generadores de respaldo y protección de sistemas de agua potable. Obras locales destacadas: El paquete destina 13,6 millones de dólares a 48 generadores en Cape Coral y más de 4,1 millones a reparaciones en el condado de Lee.

El paquete destina 13,6 millones de dólares a 48 generadores en Cape Coral y más de 4,1 millones a reparaciones en el condado de Lee. Situación de las familias inundadas: El anuncio no resuelve la petición de ayuda federal de Florida tras las inundaciones históricas de noviembre, cuyo trámite sigue pendiente de aprobación.

Los residentes y gobiernos locales en zonas inundadas deben mantenerse atentos a los avisos oficiales de FEMA y del estado de Florida sobre la resolución de la solicitud pendiente.

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