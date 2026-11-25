Los principales centros comerciales del sur de Florida permanecerán cerrados el jueves 26 de noviembre por el Día de Acción de Gracias y abrirán de madrugada el viernes 27 para recibir a quienes salgan de compras por el Black Friday 2026.

En complejos importantes de Miami-Dade y Broward, las aperturas serán escalonadas y comenzarán a las 6:00 a. m.

Así lo señala Telemundo 51 en su cobertura de compras, junto con los calendarios oficiales de operadores como Simon Property Group y reportes locales de NBC Miami y otros medios regionales.

Horarios de apertura de los principales centros comerciales de Florida

Los grandes complejos comerciales programaron aperturas tempranas para el viernes 27 de noviembre. El cierre será entre las 9:00 p. m. y las 11:00 p. m., según el recinto:

Sawgrass Mills (Sunrise): Abre de 6:00 a. m. a 10:00 p. m., según los horarios oficiales de Simon y los reportes locales sobre la jornada del Viernes Negro.

Dolphin Mall y Dadeland Mall (Miami-Dade): Ambos abren a las 6:00 a. m. el viernes 27 de noviembre. Dolphin Mall atenderá hasta las 11:00 p. m., mientras que Dadeland Mall cerrará a las 10:00 p. m., de acuerdo con la información de Simon y los reportes sobre las compras en Miami.

Coral Square (Coral Springs): Abre a las 6:00 a. m. y cierra a las 10:00 p. m., conforme a los horarios publicados para el condado de Broward.

Aventura Mall: El viernes 27 de noviembre abrirá de 7:00 a. m. a 10:00 p. m. El centro permanecerá cerrado el Día de Acción de Gracias, según su calendario oficial.

The Galleria at Fort Lauderdale y Town Center at Boca Raton: Ambos abrirán a las 8:00 a. m. El primero cerrará a las 9:00 p. m. y el segundo, a las 10:00 p. m., según los calendarios recopilados para Broward y Palm Beach.

Tiendas por departamento y grandes cadenas

Las grandes cadenas minoristas permanecerán cerradas el jueves 26 de noviembre y pondrán en marcha sus promociones presenciales desde temprano el viernes.

De acuerdo con los anuncios corporativos recopilados por medios como Diario Latina y Univision, además de las coberturas del sector minorista, varias marcas tendrán los siguientes horarios del Este:

Kohl’s y JCPenney: Abrirán a las 5:00 a. m. en muchas de sus sucursales y ofrecerán incentivos por tiempo limitado en tienda a los primeros visitantes.

Walmart, Target, Home Depot y Lowe’s: Iniciarán sus actividades de Black Friday a las 6:00 a. m. Los horarios de cierre variarán según la sucursal.

Macy’s y Best Buy: Anunciarán ofertas de temporada y horarios que pueden cambiar de una tienda a otra, así que es recomendable consultar la ubicación local antes de salir.

Consejos prácticos para evitar filas y congestión por Black Friday en Florida

Los restaurantes independientes, los cines y las tiendas ancla de cada centro comercial suelen tener horarios propios, distintos a los del resto del complejo.

Si buscas artículos con inventario limitado, lo mejor es llegar antes de la apertura de las 6:00 o 7:00 a. m.

El sábado 28 de noviembre, en cambio, las tiendas tendrán horarios habituales desde las 10:00 a. m. y los estacionamientos suelen estar menos concurridos al inicio del día.

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