Las tiendas en Estados Unidos ya ofrecen descuentos anticipados de Black Friday 2026 en computadoras portátiles, con rebajas de hasta 41 % antes de la jornada del viernes 27 de noviembre.

Las promociones alcanzan modelos de gama económica y equipos de mayor potencia en marcas como HP, Acer, Samsung, Apple y Dell. El Cyber Monday llegará el lunes 30 de noviembre, aunque las ofertas de Black Friday suelen extenderse a los días siguientes.

Según La Opinión, los precios ya se encuentran rebajados, en el segmento económico y estudiantil, la HP OmniBook 3 baja 33 % de $599.99 a $399, mientras la Acer Aspire Lite 15 cae 41 % de $799.99 a $474.98 e incluye un año gratis de Microsoft 365.

Por su parte, Samsung rebaja 24 % el Galaxy Book 6 de $1,299.99 a $949.99 con pantalla Full HD+, procesador Intel Core Ultra 5 y 16 GB de RAM.

¿Cuáles son las cinco ofertas destacadas en laptops para Black Friday 2026?

HP OmniBook 3: Baja a $399 (ahorro de cerca de $200), pensada para tareas diarias y batería de larga duración.

Baja a $399 (ahorro de cerca de $200), pensada para tareas diarias y batería de larga duración. Acer Aspire Lite 15: Cae a $474.98 con 41 % de descuento e incluye un año gratuito de Microsoft 365.

Cae a $474.98 con 41 % de descuento e incluye un año gratuito de Microsoft 365. Samsung Galaxy Book 6: Queda en $949.99 (ahorro de $350), con 16 GB de RAM, compatibilidad con lápiz óptico y ranura MicroSD.

Queda en $949.99 (ahorro de $350), con 16 GB de RAM, compatibilidad con lápiz óptico y ranura MicroSD. Apple MacBook Air M5: Baja 19 % de $1,299 a $1,049 con procesador M5, 16 GB de memoria unificada y mayor velocidad de almacenamiento frente al M4.

Baja 19 % de $1,299 a $1,049 con procesador M5, 16 GB de memoria unificada y mayor velocidad de almacenamiento frente al M4. Dell XPS 14 (2026): Cae 23 % de $2,201.57 a $1,699.99 (ahorro de $501.58) con enfoque en rendimiento, construcción y autonomía.

Comparar el uso real del equipo, la memoria y el almacenamiento antes de pagar ayuda a aprovechar las rebajas de temporada sin gastar de más.

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