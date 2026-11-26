La preparación de las cenas festivas durante noviembre y diciembre incrementa el riesgo de intoxicaciones por alimentos mal manipulados o insuficientemente cocidos, motivo por el cual especialistas en salud pública y agencias federales reiteran medidas esenciales de seguridad alimentaria en Acción de Gracias.

De acuerdo con cifras de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), 1 de cada 6 estadounidenses contrae anualmente alguna enfermedad transmitida por alimentos, con repuntes estacionales asociados al consumo de pavo y carnes asadas en reuniones numerosas.

Higiene en la cocina y temperaturas de descongelación y cocción

David Love, investigador de la Escuela de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins, señaló que la prevención comienza con el lavado frecuente de manos antes de manipular ingredientes, la desinfección continua de superficies y la separación estricta entre carnes crudas y alimentos listos para consumir, como panes o vegetales para ensalada. Para evitar contaminación cruzada, el especialista aconseja retirar inmediatamente al fregadero las tablas de cortar y cuchillos utilizados con aves o pescados crudos.

Respecto a la preparación del pavo, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) establece que las piezas congeladas deben descongelarse únicamente en el refrigerador —calculando aproximadamente 24 horas por cada 2,2 kilogramos (5 libras) de peso—, en el microondas o sumergidas bajo agua corriente fría; en estos dos últimos casos, el ave debe cocinarse de inmediato. Para garantizar su inocuidad, los CDC indican que tanto el pavo entero como sus cortes, menudillos y relleno deben alcanzar una temperatura interna mínima de 74 °C (165 °F), comprobada mediante un termómetro de cocina.

Prevención de incendios en freidoras y manejo de sobras

De forma paralela, cuerpos de bomberos en todo el país —como el departamento municipal de Denver— advirtieron sobre el peligro de sumergir pavos congelados o húmedos en freidoras de aceite caliente, ya que el contacto del hielo con la grasa hirviendo provoca reacciones explosivas e incendios.

Las autoridades insisten en que el ave esté completamente descongelada y seca antes de freírla, y exigen operar estos equipos únicamente al aire libre, sobre superficies niveladas y a una distancia mínima de 4,5 metros (15 pies) de edificaciones, pasto seco o cualquier material inflamable.

Finalmente, una vez servida la cena, los especialistas recomiendan refrigerar todas las sobras dentro de un plazo máximo de dos horas para frenar la proliferación bacteriana, distribuyendo los alimentos en recipientes bajos y poco profundos que faciliten un enfriamiento rápido y uniforme.

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